Hấp dẫn phiên MegaLive quảng bá đặc sản OCOP Lào Cai

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026, Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai diễn ra từ ngày 2 - 6/11 tại Quảng trường Trung tâm hội nghị phường Lào Cai.

Với quy mô 88 gian hàng của 68 đơn vị, giới thiệu hơn 400 sản phẩm, sự kiện là dịp quảng bá nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các khách mời tham gia giao lưu, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Lào Cai tại phiên MegaLive.

Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là phiên MegaLive với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt”, diễn ra từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 4/11, phát sóng trực tiếp trên fanpage Top Nông sản - Nông sản về phố.

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Chef Mạnh Cá Lăng, CEO Ma Thị Chú, diễn viên Thu Trà, MC Hải Yến cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động giao lưu, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm, phiên MegaLive mang đến cách tiếp cận sinh động, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về chất lượng, nguồn gốc và giá trị của đặc sản địa phương.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng của Lào Cai được giới thiệu, quảng bá và bán trực tiếp tại phiên MegaLive.

Điểm nhấn của phiên livestream là hoạt động giới thiệu, tư vấn và bán trực tiếp các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Lào Cai trên nền tảng số. Nhiều mặt hàng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay khi các sản phẩm đầu tiên được giới thiệu.

Trong đó, các sản phẩm chế biến từ lá atiso của Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sa Pa đạt OCOP 5 sao, ghi nhận hơn 1.000 đơn hàng; các sản phẩm từ quả sơn tra của Hợp tác xã Đoàn Lương đạt khoảng 600 đơn hàng; các sản phẩm trà Suối Giàng có hơn 500 đơn hàng…

Phiên MegaLive với chủ đề “Thương hiệu lan tỏa - Đặc sản OCOP Lào Cai - Hàng Việt vì người Việt” thu hút đông đảo khách hàng.

Kết quả này cho thấy sức hút của nông sản, đặc sản Lào Cai khi được quảng bá trên nền tảng số, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa các cơ sở sản xuất với người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và lan tỏa thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương.