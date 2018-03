Hấp dẫn Minh Phương đấu Tài Em

Nhắc đến Tài Em - Minh Phương, người hâm mộ nhớ đến cặp tiền vệ trung tâm ăn ý nhất ở tuyển Việt Nam và CLB ĐTLA. Thế nhưng từ ngày theo nghiệp HLV, Minh Phương và Tài Em ngày càng trở nên khác biệt...

Không phải là trận cầu tâm điểm ở loạt trận vòng 4 Nuti Café V-League 2018 diễn ra chiều tối 1-4, song cặp đấu SHB Đà Nẵng gặp Sài Gòn FC vẫn rất đáng xem, Bởi ở cabin huấn luyện, lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến cuộc so tài của 2 HLV trưởng Nguyễn Minh Phương và Phan Văn Tài Em, cặp tiền vệ trung tâm tài hoa một thời lừng lẫy của bóng đá Việt Nam.

Trước khi Minh Phương dẫn dắt SHB Đà Nẵng, còn Tài Em được "siêu cò" Trần Tiến Đại chỉ định giữ chức HLV trưởng Sài Gòn FC mùa này, họ từng là một trong những cặp tiền vệ trung tâm đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Họ cùng thành danh trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB ở vai trò tiền vệ trung tâm. Chức vô địch duy nhất của bóng đá Việt Nam có được ở sân chơi AFF Cup năm 2008 có sự đóng góp rất lớn của bộ đôi Tài Em - Minh Phương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, Minh Phương và Tài Em trở thành cặp tiền vệ ăn ý bậc nhất, khiến nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á phải lo lắng đối phó. Ngoài tuyển quốc gia, Minh Phương và Tài Em còn song hành thành công ở cấp độ CLB. Cả hai cùng gắn bó với Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trong suốt 7 mùa giải (2003-2009). Minh Phương - Tài Em góp công lớn giúp ĐTLA giành 2 chức vô địch V-League năm 2005, 2006 và đoạt Siêu cúp quốc gia 2006.

Đội bóng của Minh Phương đang có khởi đầu tốt hơn Sài Gòn của Tài Em ở mùa này. Ảnh: Quang Liêm

Trên sân cỏ, cả hai đều là những nghệ sĩ - đấu sĩ thực thụ của bóng đá nước nhà. Sự tài hoa, mềm mại kết hợp ý chí quật cường là nền tảng tạo nên sự thăng hoa của Minh Phương - Tài Em. Có một điều khá kỳ lạ là nếu trên sân, Minh Phương và Tài Em ăn ý bao nhiêu thì khi giải nghệ, theo nghiệp HLV, họ có phần xa cách hơn. Khi Minh Phương được em trai ông bầu Võ Quốc Thắng là Võ Thành Nhiệm mời từ Bình Phước trở về lại Long An để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn khó khăn sau sự cố tai tiếng trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017, lúc đó, Tài Em vẫn đang còn tư cách cầu thủ của đội. Trước vòng 8, Minh Phương đã đề đạt ban lãnh đạo CLB muốn mời người bạn Tài Em lên thành phần ban huấn luyện, bởi sau vài ngày làm việc cùng đội bóng, Minh Phương nhận ra anh em cầu thủ trong đội dường như không thích sự hiện diện của anh.

Trước đề nghị của Minh Phương, ban lãnh đạo đội bóng Long An lập tức đồng ý vì rất muốn đôi bạn thân trên sân cỏ ngày nào sẽ cùng chung tay để "cứu" con tàu đắm Long An, vốn đã mất mát quá nhiều, đặc biệt là về nhân lực, sau án kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, mối duyên này chỉ kéo dài trong khoảng 1 tháng. Minh Phương và Tài Em buộc phải đi 2 ngã rẽ khác nhau vì không tìm được tiếng nói chung về quan điểm. Cả hai vẫn cùng nhau xây dựng lại Long An khi Minh Phương làm HLV trưởng đội chính còn Tài Em đào tạo trẻ cho lứa U19.

Kết thúc mùa giải 2017, cả hai cùng chia tay Long An. Minh Phương quay lại SHB Đà Nẵng tiếp tục sứ mệnh vực dậy đội bóng thời hậu Lê Huỳnh Đức. Tài Em cũng nhận lời dẫn dắt Sài Gòn FC nhiều biến động. Đội bóng miền Trung đang có phong độ khá tốt với 4 điểm sau 3 vòng đấu. Điều mà người hâm mộ đội bóng chủ sân Hòa Xuân hài lòng là việc nhà cầm quân mới dần định hình lối chơi và tạo phong cách riêng. Trong khi đó, HLV người Long An cảm nhận sự khó khăn đã được dự báo trước cùng Sài Gòn FC. Đội chủ sân Thống Nhất mới chỉ giành đúng một điểm và đang chìm nghỉm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Nóng ở Pleiku

Sau 3 lượt trận mở màn, cả HAGL và Nam Định đều chưa biết mùi chiến thắng. Vì vậy, trận cầu muộn nhất trên sân Pleiku vào 19 giờ (VTV6) hứa hẹn sẽ căng thẳng, hấp dẫn. HLV Chung Hae Soung của HAGL đã cho các cầu thủ tập kín, điều ít người thấy trước đây.

Ở các cặp đấu khác, Hải Phòng gặp XSKT Cần Thơ (TTTV, 17 giờ); FLC Thanh Hóa - SLNA (VTV6, 17 giờ); TP HCM - Sanna Khánh Hòa (HTV, 18 giờ); B.Bình Dương - Hà Nội FC (BTV, 17 giờ) và Than Quảng Ninh - Quảng Nam (K+PC, 16 giờ 30).

Anh Dũng