Hấp dẫn Lễ hội đua Mảng xã Bắc Mê
Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng, hàng năm vào cuối Thu đầu Đông dòng sông Gâm hiền hòa bỗng trở nên náo nhiệt, sôi động bởi những nhịp chèo dồn dập, những tiếng hò reo vang vọng đôi bờ. Lễ hội đua Mảng Bắc Mê không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống mà còn là ngày hội của tinh thần đoàn kết, sức mạnh, sự khéo léo và khát vọng chinh phục dòng nước của đồng bào các dân tộc nơi miền sơn cước.
Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã nóng lên từng giờ. Hai bên bờ sông, đông đảo người dân và du khách háo hức đổ về cổ vũ, trên mỗi chiếc mảng, các tay chèo với gương mặt rạng ngời quyết tâm, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài đầy thử thách. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, mặt sông như bừng tỉnh. Hàng loạt chiếc mảng đồng loạt lao về phía trước, những mái chèo liên tục khua nước, tạo nên những vệt sóng trắng xóa. Nhịp chèo lúc dồn dập, lúc nhịp nhàng, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, sức bền và bản lĩnh của từng thành viên. Có những thời điểm, các đội bám đuổi sát nút, khoảng cách chỉ được tính bằng vài nhịp chèo. Những cú tăng tốc quyết liệt, những pha vượt lên ngoạn mục khiến khán giả không khỏi hồi hộp, vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ.
Không đơn thuần là cuộc đua tranh, lễ hội đua Mảng xã Bắc Mê còn là dịp để gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/hap-dan-le-hoi-dua-mang-xa-bac-me-3d221cc/