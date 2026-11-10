Hấp dẫn Lễ hội đua Mảng xã Bắc Mê

Phần nghi lễ “Mo khám hải” cúng vượt sông, một nghi lễ thiêng liêng của người Tày cầu mưa thuận, gió hoà, cầu bình an khi vượt sông.

Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã nóng lên từng giờ. Hai bên bờ sông, đông đảo người dân và du khách háo hức đổ về cổ vũ, trên mỗi chiếc mảng, các tay chèo với gương mặt rạng ngời quyết tâm, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài đầy thử thách. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, mặt sông như bừng tỉnh. Hàng loạt chiếc mảng đồng loạt lao về phía trước, những mái chèo liên tục khua nước, tạo nên những vệt sóng trắng xóa. Nhịp chèo lúc dồn dập, lúc nhịp nhàng, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, sức bền và bản lĩnh của từng thành viên. Có những thời điểm, các đội bám đuổi sát nút, khoảng cách chỉ được tính bằng vài nhịp chèo. Những cú tăng tốc quyết liệt, những pha vượt lên ngoạn mục khiến khán giả không khỏi hồi hộp, vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ.

Các mảng được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tham gia tranh đua.

100% vận động viên tham gia đua mảng đều phải mặc áo phao đảm bảo an toàn.

Các đội vào vị trí xuất phát.

Các vận động viên tham gia đua mảng phải có thể lực, kinh nghiệm đua.

Kịch tính trên từng chặng đua.

Lễ hội đua mảng lần thứ II, năm 2026 xã Bắc Mê thu hút 12 đội tham gia.

...và thu hút đông đảo du khách thập phương đến xem, cổ vũ.

Đoạn quay đầu mảng cần sự đoàn kết, khéo léo của các thành viên trong đội.

Sôi động, bứt tốc đoạn đua về đích.

Không đơn thuần là cuộc đua tranh, lễ hội đua Mảng xã Bắc Mê còn là dịp để gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa.

Giải thưởng xứng đáng cho đội chiến thắng.