Hấp dẫn không gian chơi mà học ở Bảo tàng Lâm Đồng

Học sinh trải nghiệm trò chơi cầu bập bênh tại Bảo tàng Lâm Đồng

Không gian chơi mà học

Đến Bảo tàng Lâm Đồng du khách không chỉ bị hấp dẫn bởi những giá trị lịch sử, văn hóa tại nhà trưng bày chính, Cung Nam Phương Hoàng hậu, khu trưng bày văn hóa các dân tộc; không gian trò chơi dân gian đang trở thành một điểm nhấn hấp dẫn trong chuyến tham quan.

Sau khi khám phá các hiện vật trưng bày, các em có thể bước ra bãi cỏ xanh dưới rừng thông để tham gia những trò chơi như: ô ăn quan, đánh đu, cầu bập bênh, cầu trượt, kéo co, in tranh dân gian... Không còn cảm giác đến bảo tàng chỉ để xem và nghe, các em được trực tiếp vận động, tương tác và trải nghiệm.

Trò chơi ô ăn quan.

Tiếng cười nói, nô đùa của các em làm cho không gian bảo tàng trở nên sinh động. Với trò chơi cầu bập bênh, từng nhóm cùng chơi, phối hợp nhịp nhàng với bạn, cùng giữ thăng bằng và cảm nhận niềm vui từ những chuyển động lên cao, xuống thấp. Ở khu vực ô ăn quan, những viên sỏi nhỏ trở thành đạo cụ cho một trò chơi đòi hỏi sự tính toán, tập trung và khéo léo.

Còn trò đánh đu lại đưa các em trở về với một hình thức vui chơi từng rất quen thuộc với nhiều thế hệ đi trước, cảm giác vui tươi khi cả người được chuyển động cùng những góc nghiêng, chao qua chao lại… Các trò chơi vận động khác cũng tạo nên những phút giây sảng khoái.

Trải nghiệm in tranh dân gian tại Bảo tàng Lâm Đồng

Nếu trước đây, trò chơi dân gian là một phần tự nhiên trong đời sống trẻ em thì ngày nay, sự phát triển của công nghệ đang khiến nhiều trò chơi truyền thống dần trở nên xa lạ với thế hệ trẻ. Điện thoại, máy tính, tivi và các thiết bị giải trí số mang đến nhiều lựa chọn nhưng cũng khiến trẻ có ít cơ hội vận động và tương tác trực tiếp với nhau.

Việc đưa trò chơi dân gian vào không gian bảo tàng không chỉ tạo thêm điểm vui chơi cho trẻ em mà còn mở ra một cách tiếp cận di sản nhẹ nhàng, sinh động. Tại đây, các em được rời khỏi màn hình, hòa mình vào thiên nhiên, vận động cơ thể và chơi cùng bạn bè.

Trải nghiệm in tranh dân gian tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Đưa con trẻ hòa mình cùng thiên nhiên

Em Nguyễn Việt Anh, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Đà Lạt), hào hứng chia sẻ: “Em thích nhất là trò chơi cầu bập bênh. Sau khi tham quan các hiện vật, được ra rừng thông chơi với các bạn, các trò chơi ở đây rất vui, thấy chuyến đi thú vị và đáng nhớ”.

Ngày càng đông trường học đưa học sinh đến với Bảo tàng Lâm Đồng, dưới tán thông xanh, những trò chơi tưởng như giản dị đang góp phần làm nên một trải nghiệm đặc biệt, làm cho chuyến tham quan trở nên trọn vẹn. Ở đây các em được học bằng mắt, bằng tay, bằng vận động. Một chút bụi đất trên tay, vài giọt mồ hôi cũng là niềm vui con trẻ. Bảo tàng không còn là nơi đến để xem hiện vật, mà trở thành một không gian để khám phá, vận động và gắn kết bạn bè.

Trò chơi kéo co

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan, nhất là học sinh, Bảo tàng Lâm Đồng không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, quan tâm làm mới và hoàn thiện khu vực trải nghiệm trò chơi dân gian. Việc tạo dựng không gian chơi mà học nhằm đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng trẻ, góp phần tạo sự hấp dẫn để các em mong muốn quay trở lại.

Ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết, cùng với việc bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, việc phục dựng và đưa các trò chơi dân gian vào hoạt động góp phần tạo nên những trải nghiệm đa dạng hơn cho học sinh. Khi những trò chơi từng gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ trước tiếp tục được các em đón nhận, các trò chơi ấy cũng sẽ được bảo tồn và Bảo tàng cũng thực sự trở thành một điểm đến gần gũi, hấp dẫn, bổ ích đối với thế hệ trẻ.