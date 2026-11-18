Quang cảnh hội thi.

Với chủ đề “Học đường không ma túy – Kiên quyết nói không”, hội thi có sự tham gia của 3 đội đến từ Trường THCS và THPT Bắc Cường, Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Si Ma Cai, Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bảo Yên.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội thi.

Các đội tranh tài ở 5 phần thi: Sắc màu học đường, Trí tuệ học đường, Thông điệp từ sân khấu, Tiếng nói thế hệ trẻ và Video clip tuyên truyền.

Bằng hình thức thể hiện đa dạng, sáng tạo, các đội đã truyền tải những kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy; đồng thời làm rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, học tập và tương lai của học sinh.

Các đội trải qua 5 phần thi hấp dẫn.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi tiểu phẩm sân khấu hóa với những tình huống gần gũi đời sống học đường. Các tiểu phẩm “Đường về”, “Món quà không miễn phí”, “Khi cạm bẫy khoác áo kẹo ngọt” đã tái hiện những nguy cơ, cạm bẫy ma túy có thể xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Qua đó, giúp học sinh nhận diện thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân.

Không chỉ thể hiện sự sáng tạo trên sân khấu, các thí sinh còn bộc lộ quan điểm, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ qua phần thi hùng biện. Những vấn đề thiết thực như phòng, chống ma túy học đường, nhận diện ma túy ngụy trang, thái độ đối với người sau cai nghiện và cách chủ động nói không với các loại ma túy mới được các em phân tích, thể hiện bằng góc nhìn của lứa tuổi học sinh.

Trao giải Nhất cho đội Trường THCS và THPT Bắc Cường.

Trao giải Nhì cho đội Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bảo Yên.

Trao giải Ba cho đội thi Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Si Ma Cai.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trường THCS và THPT Bắc Cường; giải Nhì thuộc về Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bảo Yên; giải Ba thuộc về Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Si Ma Cai.

Ngoài ra, Trường THCS và THPT Bắc Cường giành thêm 2 giải phụ: Đội có màn giới thiệu hấp dẫn nhất và Đội có tiểu phẩm xúc động nhất.

Giải Diễn viên xuất sắc nhất được trao cho em Lừu Thị Minh Hằng, Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Si Ma Cai; giải Nhà hùng biện ấn tượng nhất thuộc về em Vũ Thành Long, Trường THCS và THPT Bắc Cường.

Trao các giải chuyên đề tại hội thi.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, dễ nhớ mà còn khuyến khích các em chủ động lên tiếng trước nguy cơ ma túy. Từ những thông điệp được truyền tải trên sân khấu, mỗi học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm để cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.