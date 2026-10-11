Hấp dẫn Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang Cúp An Cường 2026

Chiều 11-10, sân bóng Trường Đại học Nha Trang trở nên náo nhiệt với lễ khai mạc Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang Cúp An Cường 2026. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng khi lần đầu tiên, những người làm nghề nội thất và xây dựng tại Nha Trang có một sân chơi bóng đá riêng, hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Bước ngoặt mùa giải đầu tiên

10 đội bóng gồm: An Đông FC, Navee Décor FC, Iki FC, Huỳnh Gia FC, Phúc Đạt FC, Nam Bình FC, Chơn A FC, La Home FC, TQT FC và Mộc Đại Phát FC đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất và xây dựng trên địa bàn Nha Trang đã có mặt đầy đủ tại lễ khai mạc. Sự góp mặt của các đội bóng cho thấy sức hút của giải đấu cũng như sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp ngay trong lần tổ chức đầu tiên.

Ông Trịnh Quốc Bảo - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải.

Các đội bóng tham dự giải đấu.

Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ, đồng hành.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng.

Ông Trịnh Quốc Bảo - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Với Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang, chúng tôi mong muốn mang lại sân chơi hấp dẫn, chuyên nghiệp, gắn kết tất cả các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến ngành nội thất, xây dựng trên địa bàn các phường Nha Trang. Mặc dù đây là mùa giải đầu tiên, song các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, đồng hành rất đông, góp phần mang lại sự thành công cho giải đấu. Chúng tôi mong rằng từ lần đầu tiên này, Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang Cúp An Cường 2026 sẽ tạo được bước ngoặt trở thành giải đấu thường niên cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây dựng ở Nha Trang”.

Khởi tranh từ ngày 7-10 đến 7-11, Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang thi đấu thể thức League (tức vòng tròn một lượt, tính điểm) chọn đội vô địch. Đặc biệt, tất cả các trận đấu được sắp xếp vào hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật, giúp cầu thủ các đội bóng thuận lợi trong việc sắp xếp thời gian, thi đấu đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải.

Ông Trần Minh Hoàng - Huấn luyện viên đội Nam Bình FC cho hay: “Quy mô giải đấu rất lớn nên các đội cũng tập trung tối đa lực lượng và chuẩn bị khá kỹ trước khi giải diễn ra. Công tác tổ chức rất bài bản. Đây là cơ hội để các đội tham gia thể hiện tinh thần và cũng là dịp giao lưu, kết nối với nhau".

Các trận tranh tài kịch tính

Ngay sau lễ khai mạc, hai sân bóng Trường Đại học Nha Trang trở nên sôi động khi các đội bước vào vòng 2 giải đấu.

Trận cầu được chú ý nhất vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Nam Bình FC và Chơn A FC, đây là hai đội bóng có khởi đầu chưa thật sự thuận lợi ở vòng đấu đầu tiên (diễn ra ngày 8-10). Cụ thể, ở lượt trận vòng 1, Nam Bình FC chỉ có được 1 điểm sau trận hòa, tạm xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Chơn A FC vẫn chưa có điểm nào sau trận thua, xếp vị trí thứ 7.

Trận đấu giữa Chơn A FC và Nam Bình FC lượt trận vòng 2.

Bước vào trận, Chơn A FC thi đấu nhỉnh hơn và nhanh chóng vươn lên dẫn 1-0. Tưởng chừng Chơn A FC sẽ có được trận thắng để cải thiện thứ hạng sau trận thua đậm 1-4 trước Huỳnh Gia FC ở vòng 1 cách đây ít ngày, nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau bàn thua sớm, Nam Bình FC dốc toàn lực tấn công khiến hàng phòng ngự của Chơn A FC liên tục gặp sóng gió. Để rồi với dàn cầu thủ được đánh giá chất lượng hơn, thi đấu bản lĩnh hơn, Nam Bình FC đã có chiến thắng ngược với tỷ số 5-2 trước Chơn A FC. Trận thắng này giúp Nam Bình FC có được 4 điểm sau 2 vòng đấu (với 1 trận thắng, 1 hòa), qua đó vươn lên vị trí tốp 4 trên bảng xếp hạng

Không kém phần hấp dẫn là trận đấu giữa An Đông FC và Phúc Đạt FC khi hai đội phải đối đầu trong một trận cầu căng thẳng đến những phút cuối cùng. Kết quả, An Đông FC giành chiến thắng kịch tính 3-2, qua đó giành được 6 điểm sau 2 vòng đấu. Với kết quả này, An Đông FC tiếp tục dẫn dầu bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa An Đông FC và Phúc Đạt FC lượt trận vòng 2.

Ở các cặp đấu tiếp theo lượt trận vòng 2, La Home FC và TQT FC bất phân thắng bại sau 90 phút với tỷ số 2-2; Iki FC thắng 2-1 trước Mộc Đại Phát FC và Navee Décor FC thắng 2-1 trước Huỳnh Gia FC.

Bảng xếp hạng tạm thời sau 2 vòng đấu đang định hình nhóm dẫn đầu lần lượt là An Đông FC (6 điểm), Navee Décor FC (6 điểm), Iki FC (6 điểm) và Nam Bình FC (4 điểm). Ở vị trí cuối bảng là Mộc Đại Phát FC vẫn chưa có điểm số nào sau 2 trận liên tiếp nhận thất bại. Tuy vậy, cuộc đua vô địch giữa các đội bóng vẫn còn ở phía trước khi giải đấu chỉ mới ở giai đoạn đầu. Giải bóng đá hội nội thất Nha Trang Cúp An Cường 2026 đang hứa hẹn những ngày cuối tuần thật sự đáng mong chờ tại sân bóng Trường Đại học Nha Trang.