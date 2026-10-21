Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Danh sách 30 đề cử nam năm nay quy tụ những cái tên xuất sắc nhất thế giới như Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, Vinicius Junior, Rodri và Ousmane Dembele…

Theo quy định từ Ban tổ chức, Quả bóng vàng 2026 được xét duyệt dựa trên phong độ và thành tích trong khoảng thời gian từ ngày 3/8/2025 đến ngày 19/7/2026, thời điểm diễn ra trận chung kết FIFA World Cup. Bất kỳ màn trình diễn nào sau mốc thời gian này sẽ chỉ được tính cho giải thưởng của năm 2027.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Harry Kane đang là 3 gương mặt nổi bật trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Mỗi ngôi sao sở hữu những lợi thế riêng, từ khả năng tạo đột biến, ghi bàn đến tầm ảnh hưởng trong lối chơi.

Yamal đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: AP

Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha Lamine Yamal đang là người được đánh giá cao nhất cho chủ nhân danh Quả bóng vàng 2026. Chân sút này đã cùng Barca vô địch La Liga, sau đó cùng Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Yamal được chú ý bởi khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng trong lối chơi. Đặc biệt, năm nay anh đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup - yếu tố được cho là quan trọng nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay.

Dù còn rất trẻ, Yamal đã có kinh nghiệm thi đấu tại những sân chơi lớn, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công của Barcelona.

Nếu giành Quả bóng vàng 2026, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt danh hiệu này, vượt qua kỷ lục của Ronaldo Nazario, người đăng quang năm 1997 ở tuổi 21.

Tiền đạo người Anh Harry Kane cũng được đánh giá cao nhờ cú ăn ba quốc nội cùng Bayern Munich (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp Đức) và danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 61 bàn sau 51 trận. Đây thực sự là một mùa giải khá trọn vẹn đối với tiền đạo người Anh.

Tiền đạo người Anh được đánh giá cao nhờ khả năng săn bàn, kinh nghiệm và những đóng góp vào lối chơi chung của Bayern Munich.

Không chỉ là một trung phong chuyên ghi bàn, Kane còn có thể lùi sâu phối hợp với đồng đội, tổ chức tấn công và tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác. Anh sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả 2 chân, đánh đầu và tận dụng tốt những tình huống cố định.

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đã giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa một lần sở hữu Quả bóng vàng. Ảnh: AP

Chân sút số 1 của Real Madrid Kylian Mbappe cũng là ững cử viên nặng ký cho phần thưởng cao quý này. Tiền đạo người Pháp đã giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa một lần sở hữu Quả bóng vàng.

Về mặt thống kê cá nhân, tiền đạo của Real Madrid không thua kém ai khi giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga (25 bàn), Vua phá lưới Champions League (15 bàn) và Chiếc giày vàng World Cup 2026 (10 bàn), tổng cộng 50 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải, một hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Mbappe cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 22 bàn, đồng thời đóng vai trò then chốt giúp đội tuyển Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026.

Khả năng ghi bàn và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng là lợi thế của Mbappe. Tuy nhiên, để cạnh tranh Quả bóng vàng 2026, thành tích của anh trong giai đoạn xét giải, đặc biệt ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, vẫn là yếu tố quyết định.

Tiền đạo Kylian Mbappe vừa được độc giả tạp chí Pháp Onze Mondial bầu chọn là cầu thủ hay nhất châu Âu mùa giải vừa qua, qua đó giành giải Onze d'Or.

Theo thống kê, trong 8 kỳ gần nhất mà cả Onze d'Or và Quả bóng vàng đều được trao, chỉ ba cầu thủ giành được cú đúp.

Giải thưởng Quả bóng vàng luôn đặt nặng yếu tố thành tích tập thể song song với phong độ cá nhân, và đây chính là điểm yếu chí mạng của Mbappe năm nay: Real Madrid trắng tay hoàn toàn, đội tuyển Pháp cũng dừng bước ở bán kết World Cup. So với một Harry Kane vừa vô địch quốc nội vừa đoạt Giày vàng châu Âu, hay một Yamal vô địch cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, bộ sưu tập của Mbappe mùa này chỉ toàn những danh hiệu cá nhân mà thiếu danh hiệu tập thể nên chưa đủ sức thuyết phục.

Siêu sao Lionel Messi ghi dấu ấn khi trở lại danh sách đề cử sau 2 năm vắng bóng, mở ra cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng thứ 9 trong sự nghiệp. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo tiếp tục vắng mặt trong danh sách 30 ứng viên.

Sau những màn trình diễn đỉnh cao kéo dài suốt gần 1 năm, chủ nhân Quả bóng vàng nam 2026 sẽ lộ diện tại đêm gala vinh danh ở nhà hát London Palladium vào ngày 26/10.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc tròn 70 năm ra đời của danh hiệu cao quý này. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ trao giải được chuyển địa điểm từ Paris (Pháp) sang London nhằm tri ân huyền thoại người Anh Stanley Matthews, cầu thủ đầu tiên đoạt Quả bóng vàng vào năm 1956.