Hấp dẫn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Katê năm 2026

Tối 9-10, tại sân vận động thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Katê năm 2026. Đến dự chương trình có đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; cùng đông đảo người dân và du khách.

Đồng chí Lâm Đông cùng các đại biểu và đông đảo người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện, là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, với quyết tâm đưa Lễ hội Katê trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, có sức hút mạnh mẽ đối với Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Tiết mục hát múa "Người Chăm vui hội” trong chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật mang đến những màu sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Tiết mục "Tiếng trống Paranưng" để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách.

Tiết mục dân ca của đồng bào Chăm được biểu diễn tại chương trình.

Tiết mục "Nắng vàng tháp cổ" trình diễn tại chương trình.

Một tiết mục hát múa hấp dẫn tại chương trình.

Tiết mục hát múa "Người chăm ơn Đảng" khép lại chương trình nghệ thuật.

Rất đông người dân, du khách đến theo dõi chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được mở đầu bằng tác phẩm “Người Chăm vui hội”; qua 3 chương; khép lại bằng tác phẩm “Người Chăm ơn Đảng” đã đưa các đại biểu, người dân và du khách vào hành trình di sản đặc sắc, từ thanh âm trầm hùng của trống paranưng, tiếng kèn saranai réo rắt đến những vũ điệu shiva huyền bí và những tà áo lụa Chăm thướt tha. Tất cả hòa quyện cùng nét tinh hoa của gốm cổ, thổ cẩm truyền thống đã tạo nên một không gian Katê sống động. Trong không gian ấy, tinh hoa văn hóa Chăm tỏa sáng rực rỡ…