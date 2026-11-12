Hấp dẫn chuỗi sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok tại Vĩnh Long

Lễ khai mạc Tuần lễ dự kiến diễn ra tối 18-11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa).

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CHÂU HÀO

Trong khuôn khổ sự kiện có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong đó có Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer. Ngoài ra, còn có Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I.

Cạnh đó, Không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật” diễn ra trong các ngày 23-11 và 24-11. Các sự kiện này giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc.

Băng rôn chào mừng Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tại Vĩnh Long

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Tuần lễ còn có các hoạt động ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại; trưng bày di sản, phát triển văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian...

Điểm nhấn của sự kiện là giải đua ghe Ngo diễn ra trong ngày 21-11 và 22-11 tại khu vực sông Láng Thé (xã Bình Phú) và Đêm Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tối 24-11 tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho hay địa phương còn tổ chức hội thảo chuyên đề. Qua đó, kết nối với các địa phương, nhằm thúc đẩy liên kết, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch.

“Các hoạt động năm nay được tổ chức theo hướng kết nối hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục đích là phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.