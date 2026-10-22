Năm 2017, Zhang trở về quê tham dự buổi họp lớp kéo dài 2 ngày 2 đêm. Cuộc gặp được tổ chức để mọi người cùng ăn uống, trò chuyện và ôn lại kỷ niệm sau thời gian dài xa cách.

Theo kế hoạch, mỗi người sẽ đóng góp một khoản chi phí. Tuy nhiên, lớp trưởng lo một số thành viên có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia vì cuộc vui kéo dài nhiều ngày có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Không muốn ai vắng mặt vì tiền bạc, Zhang cùng một người bạn quyết định thanh toán toàn bộ hóa đơn. Cả 2 còn chuẩn bị quà và những vật dụng cần thiết để cuộc gặp diễn ra trọn vẹn. Khi ấy, Zhang chỉ mong các bạn cũ tập trung đông đủ, vui vẻ bên nhau.

Sau cuộc họp lớp, những người bạn cũ lần lượt liên lạc với Zhang để hỏi vay tiền. Ban đầu, số tiền không lớn nên anh vẫn sẵn lòng hỗ trợ. Zhang vốn nhiệt tình và không muốn từ chối những người từng học chung.

Hào phóng trả toàn bộ hóa đơn ngày họp lớp, người đàn ông không ngờ nhiều năm sau liên tục bị bạn cũ hỏi vay tiền. Ảnh minh họa

Nếu một người thực sự gặp khó khăn, anh vẫn có thể cân nhắc giúp đỡ. Tuy nhiên, số cuộc trò chuyện liên quan tiền bạc xuất hiện ngày càng nhiều. Zhang nhận thấy những người chủ động tìm mình hầu như chỉ muốn vay tiền hoặc nhờ vả.

Những lời hỏi thăm và câu chuyện về cuộc sống sau nhiều năm xa cách không còn là nội dung chính. Điều này khiến Zhang tự hỏi họ liên lạc vì tình bạn cũ hay vì cho rằng anh là người dễ dàng hỗ trợ tài chính.

Trải nghiệm đó làm Zhang thay đổi cách nhìn về những cuộc gặp bạn học. Sự nhiệt tình từng khiến anh sẵn sàng chi trả để mọi người đoàn tụ lại trở thành lý do khiến anh dè dặt mỗi khi nghĩ đến họp lớp.

Năm ngoái, Zhang về quê 2 lần nhưng chỉ gặp riêng 2 người bạn thân thiết. Khi họ đề nghị gọi thêm các bạn khác, anh đều khéo léo từ chối vì không muốn tham gia những cuộc gặp khiến mình thiếu thoải mái.

Zhang cũng chủ động rời nhóm trò chuyện của lớp dù các thành viên vẫn trao đổi thường xuyên. Anh lựa chọn giữ khoảng cách với những mối quan hệ tạo áp lực và chỉ gặp người thực sự thân thiết.

Nhìn lại sự việc, Zhang cho rằng lòng tốt đôi khi mang lại kết quả không như mong đợi. Việc trả chi phí họp lớp xuất phát từ mong muốn mọi người được vui vẻ, nhưng khiến một số người kỳ vọng anh sẽ tiếp tục giúp đỡ họ về tiền bạc.

Điều Zhang không thích nhất là bị xem như người chỉ được tìm đến mỗi khi ai đó cần tiền. Với anh, sự hào phóng không đồng nghĩa với nghĩa vụ phải liên tục đáp ứng mọi lời nhờ vả.