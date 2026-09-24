Hào khí Thăng Long hội tụ qua những thước phim lịch sử

Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long" thu hút đông đảo khán giả trẻ tham dự. Ảnh: Vi Giáng

“Chạm” vào ký ức qua những cuộc gặp gỡ hậu trường

Giữa không khí thu Hà Nội, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” (diễn ra từ ngày 23 đến 28-9) là hoạt động thiết thực kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đại học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026). Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của Tuần phim năm nay chính là sự kết nối trực tiếp giữa người làm nghệ thuật và công chúng Thủ đô ngay trước mỗi giờ chiếu. Các buổi giao lưu được bố trí gắn liền với lịch chiếu, tạo cơ hội cho khán giả lắng nghe những câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc.

Ngay buổi mở màn, khán giả trẻ đã hào hứng giao lưu cùng NSƯT Lê Dũng Nhi - người đảm nhận vai thầy giáo Chu Văn An trong bộ phim kinh điển “Học trò thủy thần” (sản xuất năm 1990). Bằng góc nhìn sâu sắc về đạo học và trách nhiệm của người tài với đất nước, vai diễn của ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều thế hệ.

NSƯT Lê Dũng Nhi - diễn viên đảm nhận vai thầy giáo Chu Văn An trong bộ phim “Học trò thủy thần” giao lưu với khán giả. Ảnh: Vi Giáng

Xúc động nhớ lại kỷ niệm làm nghề, NSƯT Lê Dũng Nhi chia sẻ: “Trước khi tham gia bộ phim, tôi từng là một nhà giáo. Vì vậy, tôi đặc biệt vui mừng khi được giao vai danh nhân lịch sử Chu Văn An - người vừa có tài năng, đức độ, từng giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám và được tôn vinh là Vạn thế sư biểu. Đức độ và tài năng của thầy đã cảm hóa được cả Thủy thần. Người con trai của Thủy thần vì mang ơn thầy đã hy sinh thân mình cứu bà con vượt qua hạn hán”.

Một phân cảnh trong phim "Học trò thủy thần". Ảnh cắt từ trailer Tuần phim

Tiếp tục chuỗi hoạt động, tối 24-9, sau các suất chiếu “Sự tích đền Voi Phục” và “Truyện cổ tích cho tuổi 17” tại Rạp Chiếu phim Quốc gia, khán giả tại rạp có dịp giao lưu với dàn nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của điện ảnh Việt Nam như: đạo diễn - NSƯT Bùi Mạnh Quang, NSND Hoàng Cúc, NSND Thanh Tú, NSƯT Chí Trung, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Hà Phong và biên kịch Trịnh Thanh Nhã.

Bữa tiệc điện ảnh đa sắc màu về đất Thăng Long

Với các tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và những huyền tích Thăng Long - Hà Nội, Tuần phim mang đến trọn vẹn 15 tác phẩm điện ảnh đa dạng thể loại, tạo sức hút với khán giả Thủ đô.

Lịch chiếu tại Rạp Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Ảnh: BTC

Lịch chiếu tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội). Ảnh: BTC

Thể loại phim truyện điện ảnh với 4 tác phẩm giàu cảm xúc gồm: “Học trò thủy thần”, “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Mùi cỏ cháy” đã khắc họa không gian chiến tranh, tình yêu và lý tưởng sống của tuổi trẻ.

Phim tài liệu với 4 tập phim: Thái Tổ Lý Công Uẩn (Chiếu dời đô, Nam Quốc Sơn Hà, Chứng nhân quyền lực, Bản hùng ca bất tuyệt) mở ra hành trình lịch sử tráng lệ và tinh thần tự cường của dân tộc.

Thể loại phim hoạt hình với 7 tác phẩm hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi như: “Chuyện Ông Gióng”, “Giấc mơ Loa Thành”, “Hào khí Thăng Long”, “Người thầy của muôn đời”, “Sự tích đền Bạch Mã”, “Sự tích đền Voi Phục” và “Truyền thuyết gươm thần”.

Cùng với chuỗi hoạt động trình chiếu 7 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Hiền tài hôm nay và 6 buổi giao lưu chuyên sâu giữa khán giả và các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” đã lan tỏa hiệu quả những giá trị lịch sử, tinh thần hiếu học và nét đẹp văn hóa Tràng An đến đông đảo công chúng Thủ đô.

Để phục vụ tối đa nhu cầu của công chúng, tất cả các suất chiếu được tổ chức miễn phí với 10 suất tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 7 suất tại rạp Ngọc Khánh. Lịch chiếu được bố trí theo hướng thuận tiện cho công chúng về các suất vào cuối tuần ưu tiên khán giả thiếu niên, thiếu nhi và gia đình, trong khi các ngày trong tuần tập trung vào khung giờ buổi tối, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, người đi làm có thể tham dự.

Ngoài ra, 6 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” cũng được trình chiếu tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang lại trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật độc đáo giữa lòng di sản.