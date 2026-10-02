Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trong Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Lãnh đạo tỉnh thanh Hóa dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 mở đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ vua Lê Thái Tổ, đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh. Đây là nét đẹp truyền thống trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tri ân những người có công với đất nước, được gìn giữ và thể hiện qua nhiều mùa lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa dự lễ khai mạc Lễ hội. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Sau nghi thức rước kiệu, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ công đức vua Lê Thái Tổ, các bậc tiền nhân, anh hùng, nghĩa sĩ có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, nghi lễ đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn được tổ chức trang trọng tại sân rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, đọc diễn văn khẳng định công lao to lớn của Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 đọc diễn văn. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Theo diễn văn, năm 1407, sau khi nhà Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh, nhân dân lâm vào cảnh lầm than. Năm 1416, tại Lũng Nhai, Lê Lợi cùng 18 vị tướng tài tổ chức Hội thề, quyết tâm chống giặc Minh, giành lại giang sơn. Lời thề thu hút nhiều anh hùng hào kiệt từ các miền tìm về Lam Sơn tụ nghĩa. Ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất 1418, dưới sự lãnh đạo của Bình Định vương Lê Lợi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức diễn ra.

Trải qua 10 năm “nếm mật nằm gai”, với tài thao lược của Lê Lợi cùng tinh thần đoàn kết, anh dũng của tướng sĩ, năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều Hậu Lê.

Nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ chọn đất tổ Lam Sơn làm nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu. Từ đó, Lam Kinh, hay Tây Kinh, trở thành vùng đất thiêng, nơi hướng về cội nguồn, tri ân tiền nhân, đồng thời tạo nên sức sống trường tồn của lễ hội Lam Kinh qua nhiều thế kỷ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày đại lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội.

Phần hội năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế. Chương trình đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Phần hội diễn ra với các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Được dàn dựng công phu về nội dung, âm nhạc và biên đạo, chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. Điểm nhấn là sự kết hợp giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và những loại hình diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Trình diễn nghệ thuật truyền thống tại lễ hội. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hóa

Thông qua các nghi thức truyền thống và chương trình nghệ thuật, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 góp phần tri ân công lao các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.