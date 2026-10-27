'Hào khí Lạc Hồng' tái hiện huyền sử thời Hùng Vương bằng sân khấu thực cảnh

Chương trình nghệ thuật thực cảnhHào khí Lạc Hồng, dự kiến tổ chức tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 21 và 23/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là hoạt động được triển khai nhằm thử nghiệm mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng, đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch di sản.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” dự kiến tái hiện các huyền tích thời Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng bằng hình thức sân khấu ngoài trời.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chương trình hướng đến việc khai thác các giá trị di sản văn hóa bằng hình thức biểu đạt mới, qua đó mở rộng không gian tiếp cận văn hóa cho công chúng.

Với thời lượng dự kiến 90 phút, Hào khí Lạc Hồng gồm 6 phần: Huyền sử Lạc Hồng, Mỵ Nương và hội kén rể, Hai thế giới Núi và Nước, Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán, Đại chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh và Khi nước rút và Về nguồn.

Chương trình có sự tham gia của đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long. Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh đảm nhận vai Vua Hùng.

Theo đạo diễn Mai Long, các truyền thuyết quen thuộc về thời đại Hùng Vương chứa đựng những thông điệp về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cùng khát vọng vượt qua thiên tai, bảo vệ cuộc sống. Vì vậy, ê-kíp lựa chọn kết hợp ngôn ngữ sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật thực cảnh để chuyển tải câu chuyện theo cách tiếp cận mới.

Đạo diễn Trần Trung cho biết việc đưa những huyền tích đã quen thuộc với nhiều thế hệ lên sân khấu đương đại đặt ra yêu cầu về cách kể chuyện và tổ chức không gian biểu diễn. Ê-kíp định hướng kết hợp trình diễn trực tiếp với công nghệ và yếu tố tương tác, trong đó trải nghiệm của khán giả được chú trọng.

Một điểm đáng chú ý là khán giả có thể tham gia trực tiếp vào một số phân cảnh. Tại phần Mỵ Nương và hội kén rể một nhóm người xem đăng ký trước sẽ được hướng dẫn sử dụng trang phục cách điệu để cùng xuất hiện trên sân khấu với diễn viên.

Cách dàn dựng này nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người xem và câu chuyện, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận các tích truyện dân gian thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Đoàn rước cờ trong trang phục truyền thống, gợi không khí lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Công nghệ trình diễn là một trong những yếu tố được ê-kíp chú trọng trong “Hào khí Lạc Hồng”. Theo đạo diễn Trần Trung, chương trình dự kiến sử dụng hệ thống cáp kỹ thuật số ma trận đa điểm, còn gọi là cáp 3D, để hỗ trợ diễn viên di chuyển trên không theo các lộ trình được lập trình trước.

Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ dàn dựng những đại cảnh có quy mô lớn, trong đó các nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh có thể di chuyển trong không gian biểu diễn rộng và tiếp cận các vị trí gần khán giả.

Chuyển động của diễn viên sẽ được phối hợp với hệ thống phun nước và hiệu ứng sân khấu để tái hiện cuộc đối đầu giữa Núi và Nước trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, đặc biệt là hình tượng “nước dâng bao nhiêu, núi dâng bấy nhiêu”.

Việc ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu phối hợp giữa kỹ thuật, chuyển động sân khấu và diễn xuất để bảo đảm các đại cảnh phục vụ nội dung câu chuyện, thay vì chỉ tạo hiệu ứng thị giác.

Thông qua hình thức thực cảnh, ban tổ chức kỳ vọng những tích truyện gắn với thời đại Hùng Vương có thể đến gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời tạo thêm trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách khi đến Đền Hùng.

Theo định hướng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chương trình cũng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, đưa giá trị di sản trở thành nguồn lực cho các sản phẩm văn hóa - du lịch. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với chủ trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được đề cập trong Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.