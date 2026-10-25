'Hào khí Lạc Hồng' tái hiện huyền sử dân tộc trên sân khấu thực cảnh tại Đền Hùng

Theo Ban tổ chức, 2 đêm diễn ngày 21 - 23/11/2026 được thực hiện nhằm thử nghiệm, đánh giá khả năng tổ chức mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 2 đêm biểu diễn dự kiến bắt đầu vào 19h30 tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Kết quả sẽ là cơ sở để nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch phù hợp trong thời gian tới.

Với thời lượng dự kiến 90 phút, chương trình gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn, tái hiện câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ, sự hình thành cộng đồng người Việt, hội kén rể của Vua Hùng thứ mười tám và cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh. Từ những chất liệu quen thuộc trong kho tàng truyền thuyết dân gian, tác phẩm xây dựng mạch kể kết hợp yếu tố huyền sử với những vấn đề gần gũi trong đời sống cộng đồng.

Ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu trước báo giới. Ảnh: BTC

Mở đầu là câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ và hình tượng bọc trăm trứng, với 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Hình tượng này gắn với quan niệm về nguồn gốc chung của người Việt, đồng thời đặt nền tảng cho thông điệp về tình đồng bào và sự gắn kết cộng đồng xuyên suốt chương trình.

Mạch diễn tiếp nối bằng hội kén rể của Vua Hùng thứ mười tám, sự xuất hiện của Sơn Tinh, Thủy Tinh và cuộc đối đầu giữa núi với nước. Từ truyền thuyết dân gian, câu chuyện được phát triển thành cuộc đấu tranh của con người trước thiên tai, trong đó tinh thần đoàn kết và sự tương trợ trở thành yếu tố quan trọng giúp cộng đồng bảo vệ cuộc sống.

Đạo diễn Mai Long chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

Xuyên suốt 6 phần, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Giữa những thử thách, hình ảnh người dân cùng cứu người, giữ đất, bảo vệ xóm làng và dựng lại cuộc sống làm nổi bật sức mạnh cộng đồng. Khi nước rút, cảnh vật hồi sinh, nhịp sống được nối lại, khép lại câu chuyện bằng hình ảnh về sức sống bền bỉ và khát vọng bình yên của người Việt qua nhiều thế hệ. Qua đó, chương trình hướng tới thông điệp cội nguồn không chỉ là ký ức về tổ tiên mà còn là điểm tựa để các thế hệ tiếp nối những giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Một điểm đáng chú ý của “Hào khí Lạc Hồng” là hình thức sân khấu thực cảnh trên mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Diễn xuất, âm nhạc, múa, võ thuật được kết hợp với ánh sáng nghệ thuật, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng nước nhằm tạo dựng các không gian khác nhau, từ miền huyền ảo Rồng - Tiên đến thủy phủ và cảnh nước dâng trong cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Các hình tượng trống đồng, Chim Lạc lấy cảm hứng từ mỹ thuật Đông Sơn được đưa vào thiết kế sân khấu, góp phần tạo dấu ấn văn hóa Việt trong ngôn ngữ trình diễn. Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ việc kể chuyện, tạo dựng không gian và dẫn dắt cảm xúc, kết hợp với diễn xuất của nghệ sĩ nhằm chuyển tải nội dung truyền thuyết đến khán giả bằng hình thức trực quan.

Chương trình có sự tham gia dàn dựng của 2 đạo diễn Trần Trung và Mai Long, với các nhiệm vụ chuyên môn bổ trợ cho nhau. Đạo diễn Trần Trung tham gia xây dựng chiều sâu văn hóa, lựa chọn và phát triển chất liệu từ hệ thống truyền thuyết, biểu tượng văn hóa và ký ức cộng đồng về cội nguồn dân tộc. Trong khi đó, đạo diễn Mai Long đảm nhiệm tổ chức ngôn ngữ trình diễn, cấu trúc sân khấu và nhịp điệu cảm xúc, kết nối diễn xuất, âm nhạc, biên đạo, ánh sáng, hình ảnh và công nghệ sân khấu.

Bên cạnh hình thức trình diễn thực cảnh, chương trình còn đưa yếu tố tương tác vào phân cảnh hội kén rể. Theo kịch bản giới thiệu, tám khán giả đăng ký trước sẽ được hướng dẫn tham gia cùng các diễn viên, trải nghiệm những thử thách về ứng đối, sức vóc và nhịp điệu. Cách dàn dựng này tạo thêm cơ hội để người xem trực tiếp tham gia một phần diễn biến, thay vì chỉ theo dõi câu chuyện từ khán đài.

Việc lựa chọn Đền Hùng làm địa điểm biểu diễn cũng gắn chương trình với không gian văn hóa thờ cúng Hùng Vương. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Bên cạnh hoạt động tham quan, hành hương và tìm hiểu lịch sử, các chương trình nghệ thuật khai thác huyền sử có thể mở thêm cách tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm trực quan.