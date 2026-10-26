'Hào khí Lạc Hồng' tái hiện huyền sử dân tộc tại Đền Hùng

Ngày 25/10, tại Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”. Chương trình dự kiến diễn ra trong hai đêm 21 và 23/11/2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng kén rể và Sơn Tinh - Thủy Tinh, “Hào khí Lạc Hồng” sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để tái hiện những câu chuyện huyền sử, truyền tải thông điệp về nguồn cội, nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết.

Họp báo công bố chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”. Ảnh: BTC

Với thời lượng dự kiến 90 phút, gồm sáu phần nghệ thuật liên hoàn, chương trình đưa khán giả trở về thời kỳ buổi đầu dựng nước Văn Lang, từ huyền tích bọc trăm trứng đến truyền thuyết Vua Hùng kén rể, cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh và tinh thần cộng đồng cùng vượt qua thử thách thiên nhiên.

Các câu chuyện được tái hiện thông qua sự kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, ánh sáng, múa, võ thuật, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu. Không gian Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, cũng trở thành một phần của sân khấu thực cảnh, góp phần tạo nên trải nghiệm nghệ thuật gắn với cảnh quan di sản.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, chương trình được xây dựng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời góp phần hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo.

Trong không gian Đền Hùng, những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ sẽ được tái hiện thông qua sự kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, ánh sáng, múa, võ thuật, hình ảnh trình chiếu và các hiệu ứng sân khấu. Ảnh: BTC

“Hào khí Lạc Hồng” là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, hướng tới giới thiệu, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tiếp cận di sản bằng những hình thức nghệ thuật mới.

Thông qua việc kết hợp chất liệu huyền sử, truyền thuyết với nghệ thuật thực cảnh, chương trình kỳ vọng đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại, lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn và ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”.