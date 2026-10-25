'Hào khí Lạc Hồng' - Kể huyền sử cội nguồn bằng nghệ thuật thực cảnh

Họp báo công bố chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chia sẻ tại buổi họp báo công bố Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” diễn ra ngày 25/10 tại Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhấn mạnh: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam, không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa vô giá mà còn là biểu tượng muôn đời của tinh thần đại đoàn kết, của ý chí và sức mạnh Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là điểm tựa tâm linh vững chắc cho mỗi người con Lạc cháu Hồng dù ở bất cứ nơi đâu.

Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời thực hiện chủ trương phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp các đơn vị nghiên cứu chương trình nghệ thuật thực cảnh "Hào khí Lạc Hồng".

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo ông Phạm Tiến Đạt, chương trình được xác định là một trong những điểm nhấn thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ; tạo thêm không gian để nhân dân, du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng những hình thức mới, phù hợp đời sống đương đại.

“Hào khí Lạc Hồng” được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, không phải phục dựng lịch sử.

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình sẽ dẫn dắt khán giả đi qua 6 phần nghệ thuật được kết nối theo mạch cảm xúc liên hoàn. Phần I - “Huyền sử Lạc Hồng” gợi mở câu chuyện nguồn cội qua hình tượng Lạc Long Quân-Âu Cơ, bọc trăm trứng và hình ảnh buổi đầu Văn Lang. Phần II - “Mỵ Nương và hội kén rể” mở ra không khí lễ hội Văn Lang qua tiếng trống, làn điệu hát Xoan và các thử thách dành cho những người dự hội. Phần III - “Hai thế giới Núi và Nước” khắc họa sự xuất hiện của Sơn Tinh, Thủy Tinh gắn với hai không gian nghệ thuật đối lập, cùng các lớp tạo hình lấy cảm hứng từ núi rừng, sông nước và trí tưởng tượng dân gian. Phần IV - “Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán”: Đám rước của Sơn Tinh và Mỵ Nương chuyển thành điểm khởi đầu của cuộc xung đột giữa Núi và Nước. Phần V - “Đại chiến Sơn Tinh-Thủy Tinh” là cao trào của chương trình với nước dâng, bão tố và hình ảnh người dân cùng chống lũ, cứu người, bảo vệ cuộc sống. Phần VI - “Khi nước rút và Về nguồn”: Nước rút, cuộc sống trở lại nhịp lao động với hạt lúa, tiếng trống, hình ảnh mầm xanh…; khép lại chương trình bằng tinh thần hướng về cội nguồn và sự tiếp nối của đời sống.

Xuyên suốt sáu phần, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Giữa thử thách, chính sự đoàn kết và những bàn tay nối nhau cứu người, giữ đất, dựng lại cuộc sống đã làm nên sức mạnh của cộng đồng. Từ đây, “Hào khí Lạc Hồng” gửi gắm thông điệp: cội nguồn không chỉ là nơi để nhớ về, mà còn là điểm tựa để mỗi thế hệ bước tiếp.

Điểm đặc biệt của chương trình là có sự tham gia sáng tạo của hai đạo diễn Trần Trung và Mai Long. Đạo diễn Trần Trung tham gia xây dựng chiều sâu văn hóa, lựa chọn chất liệu từ hệ truyền thuyết, biểu tượng văn hóa và ký ức cộng đồng về cội nguồn dân tộc. Trong khi đạo diễn Mai Long đảm nhiệm tổ chức ngôn ngữ trình diễn, cấu trúc sân khấu và nhịp cảm xúc, kết nối diễn xuất, âm nhạc, biên đạo, ánh sáng, hình ảnh và công nghệ sân khấu.

Đạo diễn Mai Long chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo đó, không gian biểu diễn chương trình được bố trí trên mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, kết hợp sân khấu thực cảnh với cảnh quan và hạ tầng hiện hữu của Khu di tích. Ở đó, âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, hiệu ứng nước, diễn xuất, múa, võ thuật và các đại cảnh tập thể được phối hợp để hỗ trợ diễn biến câu chuyện. Các hình tượng, hoa văn và ngôn ngữ thị giác được xây dựng trên cơ sở lấy cảm hứng từ mỹ thuật Đông Sơn và các biểu tượng văn hóa gắn với vùng đất Tổ.

Đạo diễn Mai Long nhấn mạnh, sự hoành tráng của sân khấu và hiệu ứng thị giác chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng nội dung thuyết phục. Với chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”, ê-kíp hướng tới mạch nghệ thuật kết hợp không khí rộn ràng của lễ hội kén rể, cao trào Sơn Tinh-Thủy Tinh với những khoảng lặng giàu cảm xúc, để khán giả không chỉ ấn tượng về nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần đồng bào, sức mạnh đoàn kết và những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ.

Điểm thú vị là khán giả không chỉ theo dõi mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia mạch diễn. Theo phương án kịch bản, tại phân cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước sẽ được ê-kíp hướng dẫn, mặc trang phục cách điệu, tạo hình lấy cảm hứng từ thời Văn Lang để cùng diễn viên tham gia hội. Trong khi đó, khán giả tại khán đài có thể hòa mình vào chương trình thông qua âm nhạc, nhịp trống và những diễn biến trên mặt nước… Qua cách tiếp cận tương tác này, chương trình kỳ vọng đưa những câu chuyện về nguồn cội đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ và các gia đình.

Đạo diễn Trần Trung phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đạo diễn Trần Trung cho biết, ê-kíp hướng tới xây dựng chương trình nghệ thuật kết hợp sân khấu, thực cảnh và điện ảnh, giúp công chúng tiếp cận gần gũi hơn với văn hóa thời Hùng Vương. Lấy khán giả làm trung tâm, chương trình dự tính ứng dụng nhiều công nghệ trình diễn như hologram, trình chiếu mapping, hệ thống vòm nước, công nghệ cáp đa điểm…, qua đó tái hiện cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, làm nổi bật cảnh tượng nước dâng đến đâu, núi cao lên đến đó… Theo ông, mục tiêu không chỉ tạo nên trải nghiệm đã tai, đã mắt, mà còn truyền tải những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả.

Chương trình dự tính biểu diễn vào hai đêm 21 và 23/11/2026. Đây là dịp thử nghiệm, đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng. Kết quả tổ chức là một trong những cơ sở để tiếp tục nghiên cứu khả năng hình thành sản phẩm văn hóa-du lịch phù hợp thời gian tới.