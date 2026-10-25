'Hào khí Lạc Hồng' kể chuyện cội nguồn bằng nghệ thuật thực cảnh tại Đền Hùng

Dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21 và 23/11, chương trình có thời lượng 90 phút, gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn, được dàn dựng trên không gian mặt nước tại khu vực Nhà đón tiếp khách Quốc tế (Trung tâm lễ hội Đền Hùng). Tác phẩm khai thác chất liệu từ 3 hệ truyền thuyết tiêu biểu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng kén rể và Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Đội tế xã Hy Cương thực hiện nghi thức tế truyền thống tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Chương trình "Hào khí Lạc Hồng" được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, không phải sự phục dựng lịch sử. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình hướng tới đưa những câu chuyện quen thuộc đến gần hơn với công chúng, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Mở đầu là phần "Huyền sử Lạc Hồng", tái hiện hình tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ, sự tích bọc trăm trứng, năm mươi người con lên núi, năm mươi người con xuống biển và buổi đầu hình thành nước Văn Lang. Những hình ảnh giàu tính biểu tượng gợi nhắc về nguồn gốc chung của dân tộc, làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng "đồng bào". Tiếp đó, phần "Mỵ Nương và hội kén rể" đưa khán giả vào không khí lễ hội trong truyền thuyết Vua Hùng thứ mười tám kén rể cho Mỵ Nương. Tiếng trống, Hát Xoan và những thử thách dành cho người dự hội góp phần tái hiện không gian văn hóa dân gian đặc sắc. Phần "Hai thế giới Núi và Nước" khắc họa hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh qua hai không gian nghệ thuật đối lập, lấy cảm hứng từ núi rừng, sông nước và trí tưởng tượng dân gian. Mạch truyện tiếp nối bằng "Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán", khi đám rước của Sơn Tinh và Mỵ Nương mở đầu cho cuộc đối đầu giữa Núi - Nước.

Cao trào của chương trình nằm ở phần "Đại chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh", với những hình ảnh nước dâng, bão tố và cuộc chiến chống lũ. Trong hoàn cảnh thiên tai, hình ảnh người dân cùng cứu người, bảo vệ cuộc sống trở thành điểm nhấn, thể hiện tinh thần tương trợ và sức mạnh cộng đồng trước những thử thách của thiên nhiên. Khép lại là phần "Khi nước rút và về nguồn", đưa câu chuyện trở về nhịp sống lao động bình dị. Hình ảnh hạt lúa, tiếng trống và mầm xanh tượng trưng cho sự hồi sinh, niềm tin và khát vọng tiếp nối những giá trị cha ông để lại. Xuyên suốt sáu phần, con người được đặt ở vị trí trung tâm, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý thức gìn giữ sự sống trên quê hương.

Sức sống của Hát Xoan dưới mái đình cổ Hùng Lô. Ảnh: Phương Thảo-TTXVN

Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia trực tiếp của khán giả trong phân cảnh hội kén rể. Một nhóm người đăng ký trước sẽ được ê-kíp hướng dẫn, sử dụng trang phục cách điệu lấy cảm hứng từ không gian Văn Lang để cùng diễn viên tham gia lễ hội. Hoạt động diễn ra trên tinh thần tự nguyện, trong phạm vi một phân đoạn cụ thể và bảo đảm an toàn.

Về dàn dựng, chương trình kết hợp sân khấu thực cảnh với cảnh quan và hạ tầng hiện hữu của Khu di tích. Âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, hiệu ứng nước, diễn xuất, múa, võ thuật và các đại cảnh tập thể được phối hợp nhằm tăng sức biểu đạt. Hình tượng, hoa văn và ngôn ngữ thị giác lấy cảm hứng từ mỹ thuật Đông Sơn cùng các biểu tượng văn hóa vùng Đất Tổ. Công nghệ được sử dụng như phương tiện kể chuyện, góp phần truyền tải nội dung và cảm xúc nghệ thuật.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết "Hào khí Lạc Hồng" được định hướng là chương trình nghệ thuật thực cảnh lấy cảm hứng từ truyền thuyết, huyền sử và các biểu tượng văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương, thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua chương trình, Khu di tích lịch sử Đền Hùng mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn, làm phong phú trải nghiệm của nhân dân, du khách khi về với Đền Hùng, đồng thời nghiên cứu các hình thức trải nghiệm văn hóa - du lịch phù hợp.