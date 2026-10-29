'Hào khí Lạc Hồng': Huyền tích thời Hùng Vương trên sân khấu nghệ thuật đương đại

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), được kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 - 24/11.

Phú Thọ hướng tới khai thác di sản để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Nguồn: BTC

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật thực cảnh - nhạc hội “Hào khí Lạc Hồng”. Diễn ra vào hai ngày 21/11 và 23/11, chương trình khai thác những huyền tích thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp công nghệ trình diễn và trải nghiệm nhập vai trên không gian mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Với thời lượng dự kiến 90 phút, chương trình gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn: "Huyền sử Lạc Hồng," "Mỵ Nương và hội kén rể," "Hai thế giới Núi và Nước," "Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán," "Đại chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh" và "Khi nước rút và Về nguồn."

Theo Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt, chương trình không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới, mà còn hướng tới khai thác nguồn lực di sản để phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại các quảng trường, khu vực phố đi bộ hoặc không gian công cộng phù hợp tại các phường; Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu dự kiến được tổ chức tại Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc và Quảng trường Hòa Bình, phường Hòa Bình...

Thông qua chuỗi hoạt động, Phú Thọ hướng tới nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; phát huy vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ, trao truyền di sản và mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia, thụ hưởng văn hóa.