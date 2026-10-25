'Hào khí Lạc Hồng' – Đưa huyền sử cội nguồn lên sân khấu thực cảnh tại Đền Hùng

Với thời lượng dự kiến 90 phút, gồm sáu phần nghệ thuật liên hoàn, “Hào khí Lạc Hồng” hướng tới kể lại những câu chuyện quen thuộc về nguồn cội dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp sân khấu thực cảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn và diễn xuất.

"Hào khí Lạc Hồng” hướng tới kể lại những câu chuyện quen thuộc về nguồn cội dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, Đền Hùng không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa quý báu mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, ý chí và sức mạnh Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành điểm tựa tâm linh của mỗi người con đất Việt.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, việc xây dựng chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” xuất phát từ yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời nghiên cứu những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc trên vùng Đất Tổ.

Chương trình cũng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, góp phần tạo thêm hình thức để người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu tại họp báo

Ông Phạm Tiến Đạt cho biết, hai đêm diễn trong tháng 11 sẽ là dịp để thử nghiệm, đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng. Công tác chuẩn bị được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng nội dung, an toàn tổ chức, bảo vệ cảnh quan khu di tích và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điểm nhấn của chương trình là mạch kể xuyên suốt từ huyền sử Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu dựng nước Văn Lang đến hội kén rể của Vua Hùng và cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh – Thủy Tinh.

Qua đó, tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố kỳ ảo, những đại cảnh giàu tính thị giác mà còn nhấn mạnh nghĩa đồng bào, tinh thần tương trợ và sức mạnh cộng đồng trước thử thách của thiên nhiên.

Đạo diễn Mai Long cho biết, truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, nhưng càng chiêm nghiệm, câu chuyện càng gợi mở những tầng ý nghĩa sâu xa về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và hành trình cha ông vượt qua thử thách để bảo vệ cuộc sống.

Từ cảm hứng đó, ê-kíp xây dựng chương trình trong 90 phút, đưa khán giả trở về với huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, bọc trăm trứng và hai tiếng “đồng bào”, trước khi bước vào cuộc chiến giữa Núi và Nước cùng khát vọng dựng xây cuộc sống của người Việt.

Đạo diễn Mai Long, ông Phạm Tiến Đạt, đạo diễn Trương Trung (từ trái qua phải) chia sẻ tại họp báo

Theo đạo diễn Mai Long, âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn, diễn xuất, múa và võ thuật được kết hợp nhằm tạo nên trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn. Tuy nhiên, sự hoành tráng của sân khấu và hiệu ứng thị giác không phải mục tiêu duy nhất.

“Điều ê-kíp hướng tới là để khán giả khi ra về không chỉ ấn tượng với phần trình diễn mà còn cảm nhận được những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm gìn giữ cuộc sống cho các thế hệ mai sau”- đạo diễn Mai Long chia sẻ.

Đồng đạo diễn chương trình, đạo diễn Trương Trung cho biết, việc chuyển tải những huyền sử đã ăn sâu vào tâm thức người Việt sang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại là thách thức lớn đối với ê-kíp.

Sau quá trình nghiên cứu không gian văn hóa Đền Hùng, các đạo diễn lựa chọn mô hình kết hợp giữa sân khấu, thực cảnh và điện ảnh, lấy người dân, du khách và khán giả làm trung tâm.

Chương trình dự kiến ứng dụng các công nghệ trình diễn như Hologram, màn nước kết hợp công nghệ 3D mapping và hệ thống sân khấu nâng hạ di động.

Đặc biệt, ê-kíp dự kiến đưa vào sử dụng hệ thống cáp kỹ thuật số ma trận đa điểm 3D, cho phép xây dựng các chuyển động trong không gian ba chiều, phục vụ những đại cảnh đối đầu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trên mặt nước.

Theo đạo diễn Trương Trung, ê-kíp đã chủ động tham vấn các chuyên gia quốc tế về nghệ thuật thực cảnh để chuẩn bị cho chương trình. Theo ông, những điều kiện đặc thù của Đền Hùng, từ mặt nước tự nhiên đến không gian cảnh quan và khả năng kết hợp các hình thức trình diễn, vừa đặt ra yêu cầu cao trong dàn dựng, vừa mở ra cơ hội sáng tạo một tác phẩm mang dấu ấn riêng của vùng Đất Tổ.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia trực tiếp của khán giả trong một phân đoạn của chương trình. Theo kịch bản, tại cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước sẽ được hướng dẫn, sử dụng trang phục cách điệu lấy cảm hứng từ thời Văn Lang và tham gia cùng diễn viên. Hoạt động được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, có hướng dẫn của ê-kíp và bảo đảm an toàn.

Chương trình gồm 6 phần: Huyền sử Lạc Hồng, Mỵ Nương và hội kén rể, Hai thế giới Núi và Nước,Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán, Đại chiến Sơn Tinh – Thủy Tinh, Khi nước rút và Về nguồn.

Ở phần kết, khi nước rút, hình ảnh người dân khôi phục cuộc sống, gieo lại hạt giống và một mầm xanh xuất hiện gợi mở sức sống bền bỉ, khát vọng hướng về tương lai. Cách tiếp cận này cũng nhấn mạnh rằng con người và sức mạnh cộng đồng mới là trung tâm của câu chuyện.

“Hào khí Lạc Hồng” được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương

Theo Ban tổ chức, “Hào khí Lạc Hồng” được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương, không phải chương trình phục dựng lịch sử.

Việc lựa chọn chất liệu và ngôn ngữ dàn dựng hướng tới sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa truyền thống với phương thức biểu đạt mới, giúp những câu chuyện về cội nguồn tiếp tục đến gần hơn với công chúng hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Từ hai đêm biểu diễn dự kiến trong tháng 11.2026, Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá khả năng phát triển mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm, nghiên cứu kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.

Qua đó, “Hào khí Lạc Hồng” được kỳ vọng góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa – du lịch của Phú Thọ, đồng thời lan tỏa những giá trị về nguồn cội, nghĩa đồng bào và tinh thần đoàn kết trong đời sống đương đại.