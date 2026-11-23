Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PV

Tôn trọng giá trị lịch sử, văn hóa trong sáng tạo nghệ thuật

Chiều 23-11, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức cuộc họp Hội đồng cố vấn lịch sử, văn hóa nhằm tham vấn, đóng góp ý kiến đối với chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”.

Cuộc họp do NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng cố vấn lịch sử, văn hóa chủ trì. Tham dự có GS sử học Lê Văn Lan; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Hữu Điền; nhà báo Nguyễn Thanh Tùng; Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt; Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Thị Hoàng Oanh cùng các thành viên Hội đồng và đại diện các đơn vị chuyên môn.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghe đơn vị thực hiện và ê-kíp sáng tạo trình bày ý tưởng tổng thể, nội dung kịch bản, cấu trúc chương trình và phương án dàn dựng nghệ thuật. Các chuyên gia tập trung thảo luận về tính chính xác lịch sử, cách thể hiện các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và sự phù hợp của ngôn ngữ nghệ thuật với không gian đặc biệt của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Việc tổ chức lấy ý kiến các nhà sử học, chuyên gia văn hóa, nghệ thuật ngay trong quá trình xây dựng chương trình được xem là bước quan trọng nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Bởi lẽ, Đền Hùng không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là không gian văn hóa, tâm linh thiêng liêng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người Việt Nam. Mỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại đây đều cần có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tôn trọng những giá trị truyền thống và ý nghĩa lịch sử của vùng đất Tổ.

Đặc biệt, khi khai thác chất liệu từ thời đại Hùng Vương, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là tái hiện những truyền thuyết, sự kiện hay hình tượng quen thuộc, mà còn phải chuyển tải được tinh thần đoàn kết cộng đồng, ý chí dựng nước và những giá trị văn hóa đã góp phần hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam.

Kể câu chuyện thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại

Lấy cảm hứng từ thời đại các Vua Hùng dựng nước, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” được xây dựng với mong muốn đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần cội nguồn dân tộc đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức biểu diễn giàu tính trải nghiệm.

Khác với các chương trình sân khấu thông thường, nghệ thuật thực cảnh khai thác sự kết hợp giữa không gian biểu diễn, âm nhạc, hình ảnh, chuyển động và các yếu tố dàn dựng hiện đại để tạo nên một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt.

Với “Hào khí Lạc Hồng”, ê-kíp sáng tạo hướng tới việc kết nối những lớp nội dung về lịch sử và văn hóa dân tộc thành một hành trình cảm xúc, thay vì chỉ tái hiện các sự kiện hoặc truyền thuyết qua những tiết mục riêng lẻ.

Tên gọi “Hào khí Lạc Hồng” gợi nhắc truyền thống hướng về cội nguồn, tinh thần đoàn kết, ý chí dựng nước và giữ nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng là thông điệp mà chương trình mong muốn chuyển tải thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản.

Tham gia xây dựng chương trình có đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long cùng ê-kíp sáng tạo của Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông VietTimes.

Trong đó, đạo diễn văn hóa Trần Trung tập trung vào cách tiếp cận câu chuyện cội nguồn từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dân tộc. Những giá trị như tinh thần cộng đồng, truyền thống thờ cúng tổ tiên, khát vọng dựng xây đất nước được nghiên cứu để chuyển hóa thành hình tượng nghệ thuật phù hợp với cảm nhận của khán giả đương đại.

Đồng hành trong quá trình sáng tạo, đạo diễn Mai Long cùng ê-kíp phát triển ngôn ngữ sân khấu, kết nối diễn xuất, âm nhạc, hình ảnh và chuyển động, hướng tới một tổng thể nghệ thuật có tính liên kết và sức gợi cảm xúc.

Sự kết hợp giữa nghiên cứu văn hóa và tư duy dàn dựng hiện đại được kỳ vọng giúp chương trình vừa bảo đảm chiều sâu nội dung, vừa tạo nên hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, đặc biệt đối với khán giả trẻ.

Tuy nhiên, việc đưa các chất liệu lịch sử vào nghệ thuật thực cảnh cũng đặt ra không ít yêu cầu. Bên cạnh yếu tố sáng tạo, chương trình cần có sự chuẩn mực trong sử dụng tư liệu, xây dựng hình tượng và thể hiện các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng, tránh những cách diễn giải thiếu cơ sở hoặc chưa phù hợp với không gian di tích.

Đây cũng là những nội dung được Hội đồng cố vấn quan tâm, trao đổi tại cuộc họp nhằm giúp ê-kíp tiếp tục hoàn thiện chương trình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Hướng tới lan tỏa giá trị di sản và phát triển du lịch văn hóa

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng cố vấn lịch sử, văn hóa đã thống nhất cao với ý tưởng tổng thể, kịch bản và phương án nghệ thuật của chương trình “Hào khí Lạc Hồng”.

Kết luận cuộc họp, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng, đánh giá chương trình được chuẩn bị công phu, bám sát những giá trị lịch sử, văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời có định hướng thể hiện sáng tạo, phù hợp với không gian Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bên cạnh sự đồng thuận đối với định hướng chung, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến chuyên môn để đơn vị thực hiện và ê-kíp đạo diễn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung kịch bản và hồ sơ nghệ thuật.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, hồ sơ chương trình sẽ được gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Việc nhận được sự nhất trí của Hội đồng cố vấn là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị chương trình. Tuy nhiên, các phương án nghệ thuật vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và sự phù hợp với đặc thù của không gian di tích.

Không chỉ hướng tới việc xây dựng một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Hào khí Lạc Hồng” còn được kỳ vọng góp phần tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến với vùng đất Tổ.

Trong xu hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa và di sản, những hình thức nghệ thuật có khả năng kết hợp giữa nội dung lịch sử, không gian bản địa và công nghệ biểu diễn đang mở ra hướng tiếp cận mới trong việc giới thiệu các giá trị truyền thống.

Nếu được xây dựng và tổ chức phù hợp, nghệ thuật thực cảnh không chỉ giúp công chúng tiếp nhận các câu chuyện lịch sử theo cách trực quan, giàu cảm xúc mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian trải nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ du lịch văn hóa.

Đối với Phú Thọ, vùng đất gắn với cội nguồn dân tộc, việc nghiên cứu phát triển những sản phẩm văn hóa có chiều sâu, mang bản sắc riêng là hướng đi có ý nghĩa trong quá trình phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Quan trọng hơn, thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, các giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu và lan tỏa trong đời sống hôm nay.