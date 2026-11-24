Miền đất hiếu học và mạch nguồn văn hiến ngàn năm

Từ bao đời nay, trong tâm thức người Việt, Bắc Ninh không chỉ là một địa danh hành chính, mà là một không gian văn hóa đặc thù, nơi linh khí tụ hội, nơi sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Đuống bồi đắp nên những vầng hào quang rạng rỡ của trí tuệ và khí phách. Nằm ở vị trí “phên giậu” cận kề kinh thành Thăng Long, xứ Kinh Bắc xưa và Bắc Ninh ngày nay đã hiến dâng cho đất nước một truyền thống hiếu học và khoa bảng rực rỡ dưới thời quân chủ.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung" tại di tích đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh). Ảnh: Lệ Thanh.

Lịch sử khoa cử Nho học Việt Nam kéo dài hơn 825 năm (từ khoa thi đầu tiên năm 1075 dưới triều Lý đến khoa thi cuối cùng năm 1919 dưới triều Nguyễn). Trong hành trình vinh quang đó, xứ Kinh Bắc/Bắc Ninh luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng tiến sĩ, trạng nguyên và các bậc đại khoa. Phương ngôn xứ Bắc từng truyền tụng câu ca đầy tự hào: “Một giỏ sinh đồ, một bồ ông Cống, một đống Trạng nguyên, một thuyền Tiến sĩ…”.

Con số thống kê qua các thư tịch cổ và hệ thống văn bia tại Văn Miếu Bắc Ninh (được công nhận Bảo vật quốc gia với 12 tấm bia tiến sĩ "Kim bảng lưu phương") cho thấy Bắc Ninh luôn là "quán quân" cả nước về số lượng người đỗ đại khoa. Nơi đây đã sản sinh ra hàng trăm vị tiến sĩ, trong đó có tới 15 vị Trạng nguyên (chiếm số lượng lớn nhất cả nước), cùng vô số các danh ứng thí đạt học vị Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp có nhiều đóng góp cho sự thịnh hưng của đất nước dưới thời quân chủ. Mạch nguồn ấy không ngẫu nhiên mà có, nó được bồi đắp từ địa thế "phên giậu" kinh thành Thăng Long, sự mẫn huệ của cư dân đồng bằng lúa nước kết hợp với truyền thống "tôn sư trọng đạo", tạo nên một đặc trưng văn hóa khoa cử độc bản.

Dấu son danh nhân

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê - Mạc đến thời Nguyễn, mỗi thời kỳ, các danh nhân khoa bảng Bắc Ninh đều để lại những cống hiến lớn lao cho quốc gia và văn hóa dân tộc. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông mở khoa thi "Minh kinh bác học" đầu tiên trong lịch sử. Khoa thi này mục tiêu kén chọn người tài để truyền dạy Nho học cho thái tử trong hoàng cung. Lê Văn Thịnh, người làng Bảo Tháp thuộc vùng Gia Bình cũ (nay là xã Đông Cứu) đã trúng cử sau này được người đời tôn vinh là "đệ nhất khai khoa" của nước Việt. Ông đỗ đầu khoa thi năm 1075, không chỉ làm quan đến chức Thái sư, tận tâm phò vua giúp nước, mà còn là nhà ngoại giao tài ba giữ vững biên cương.

Ở các làng quê xứ Kinh Bắc, còn nhiều địa danh gặt hái "bảng vàng", vinh hiển nhất là các làng, xã ở Từ Sơn, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa xưa.

Đến thời Trần, nhà nước quân chủ chính thức chuẩn hóa hệ thống thi cử, lập danh vị Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) và đưa kỳ thi Hương thành quy chế định kỳ. Nguyễn Quan Quang, người làng Tam Sơn trúng thí và đạt danh vị Trạng nguyên đầu tiên tại khoa thi năm 1246 dưới thời vua Trần Thái Tông, được sử sách ghi nhận là vị Trạng nguyên đầu tiên chính thức của nước ta. Ông mở đầu cho truyền thống "Trạng nguyên Tam Sơn" lừng lẫy.

Sau Nguyễn Quan Quang, thành tựu khoa bảng thời Trần xứ Bắc tiếp tục đơm hoa kết trái với tên tuổi Trạng nguyên Đoàn Xuân Lôi (vùng Hiệp Hòa xưa), Trạng nguyên Đào Sư Tích (làng Song Khê), một cây đại thụ văn chương và chính trị kiệt xuất. Đặc biệt, xứ Kinh Bắc không chỉ sinh ra những bậc tài danh kinh bang tế thế mà còn có các bậc cao nhân kết hợp giữa đạo và đời, tiêu biểu là Lý Đạo Tái (Thiền sư Huyền Quang, một trong ba vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).

Thế kỷ XV, XVI là thời kỳ hoàng kim của nền khoa cử Nho học. Đặc biệt, tại khoa thi Mậu Thìn (1508) đời vua Lê Uy Mục, lịch sử khoa cử Việt Nam ghi nhận một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Cả ba học vị Trạng nguyên (Nguyễn Giản Thanh), Bảng nhãn (Hứa Tam Tỉnh) và Thám hoa (Nguyễn Hữu Nghiêm) đều là những người con của quê hương xứ Bắc.

Thời kỳ này, xuất hiện dòng họ Nguyễn làng Kim Đôi (nay thuộc phường Vũ Ninh), họ Ngô làng Tam Sơn (phường Tam Sơn), họ Thân làng Yên Ninh (thuộc Yên Dũng xưa, nay thuộc phường Nếnh) có nhiều đời kế tiếp đỗ đại khoa. Làng khoa bảng Kim Đôi từng được vị hiền vương Lê Thánh Tông ngự ban 8 chữ vàng: “Kim Đôi gia thế chu tử mãn triều” (Áo đỏ áo tía đầy triều đều là người Kim Đôi). Làng Kim Đôi có 18 vị Nho học đỗ đại khoa, trong đó, gia tộc họ Nguyễn có tới 5 anh em ruột cùng đỗ Tiến sĩ rồi được bổ làm quan cùng triều (Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Nhân Thiếp, Nguyễn Nhân Phùng, Nguyễn Nhân Đạc, Nguyễn Nhân Dư).

Làng Yên Ninh cũng có 10 vị đỗ đại khoa dưới thời Lê - Mạc, trong đó có gia tộc họ Thân vô cùng vinh hiển, cha, con, ông cháu (Thân Nhân Trung, Thân Nhân Vũ, Thân Nhân Tín, Thân Cảnh Vân) kế tiếp đăng khoa, làm quan cùng triều. Vua Lê Thánh Tông từng ca ngợi gia tộc này bằng câu thơ: Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển/ Nhị Thân phụ tử bội ân vinh (Mười anh em nhà họ Trịnh nối nhau quý hiển/Hai cha con nhà họ Thân tắm gội ân vinh). Chính Thân Nhân Trung là người có câu nói nổi tiếng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp…" được khắc trong bài văn bia đề danh tiến sĩ đầu tiên ở Văn miếu Thăng Long - Hà Nội.

Những danh nhân khoa bảng xứ Bắc tài danh thời Lê - Mạc có tới vài trăm vị. Có thể điểm xuyết đến danh vị Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (làng Phật Tích), khoa 1508, nhà văn hóa, nhà ngoại giao xuất sắc. Trạng nguyên Giáp Hải (làng Kế). Ở làng Hoài Bão (làng Bịu, xã Liên Bão) có Nguyễn Đăng, thi đỗ Trạng nguyên thời vua Lê Hy Tông, từng giữ nhiều chức vụ cao trong triều đình Lê Trung Hưng như: Đô đài ngự sử, Binh bộ Thượng thư và cao nhất là chức Tể tướng...

Ở các làng quê xứ Kinh Bắc, còn nhiều địa danh gặt hái "bảng vàng", vinh hiển nhất là các làng, xã ở Từ Sơn, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa xưa.

Dù trung tâm khoa cử đã dịch chuyển vào Huế và Quốc Tử giám Phú Xuân, nhưng đất Kinh Bắc/ Bắc Ninh vẫn duy trì khí tiết nhà Nho, đào tạo nên nhiều danh sĩ, nhà canh tân, nhà thơ, nhà chính trị lớn. Tiêu biểu nhất trong số các danh nhân khoa bảng Bắc Ninh thời Nguyễn phải kể đến Đình nguyên tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân, người làng Trâu Lỗ (Hiệp Hòa), thi đỗ đại khoa tại khoa thi Tân Sửu đời vua Thành Thái (1901). Các danh nho khoa bảng thời Nguyễn của Bắc Ninh vẫn tiếp tục giữ gìn nền nếp gia phong dạy chữ, soạn thảo sách vở, bám rễ vào đời sống làng xã trước luồng gió mới của chữ Quốc ngữ và phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX.

Bản sắc văn hóa khoa cử

Khoa cử ở Kinh Bắc không tách rời khỏi không gian văn hóa cộng đồng. Khác với nhiều nơi chỉ xem việc học là công cụ "vinh thân phì gia", người Kinh Bắc gắn việc học với lề lối ứng xử, gia phong và nghệ thuật sống. Văn hóa khoa cử đã để lại dấu ấn trên chiếc cổng làng, ao đình hay trong nếp nhà cổ đều hiển hiện bảng vàng, hoành phi câu đối nhắc nhở con cháu.

Sĩ phu Kinh Bắc vừa thụ hưởng Nho giáo (trách nhiệm với quốc gia, giữ kỷ cương), vừa thấm nhuần tinh thần Từ bi của Phật giáo (hệ thống chùa Dâu, chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích) và sự hòa hợp với tự nhiên của Đạo giáo. Chính tầng văn hóa này đã nuôi dưỡng tâm hồn họ, để rồi khi trở về quê hương, những vị quan đại thần ấy lại hòa mình vào canh hát dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2026, trong bối cảnh địa phương không ngừng kiến tạo vóc dáng mới, đặc biệt sau những dấu mốc tái thiết, phát triển hành chính và đẩy mạnh các chiến lược xây dựng địa phương thành cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thành phố Bắc Ninh đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với việc tôn vinh giá trị văn hóa. Các không gian như Văn Miếu Bắc Ninh, đền Đô, hay các bảo tàng, triển lãm "Bắc Ninh xưa và nay" trở thành điểm đến giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ.

Tinh thần hiếu học của các vị đỗ đại khoa hay các dòng họ khoa bảng không dừng lại ở những trang sử cũ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trong giai đoạn mới đã liên tục dẫn đầu cả nước về chất lượng mũi nhọn, đồng thời địa phương đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, trọng dụng nhân tài với khát vọng chuyển đổi số và phát triển bền vững. Mạch nguồn khoa cử Bắc Ninh trải dài qua gần một thiên niên kỷ không chỉ là những con số thống kê về Trạng nguyên hay Tiến sĩ, mà là một triết lý sống: Lấy nhân văn làm gốc, lấy tri thức làm đường đi, lấy trách nhiệm với quê hương, đất nước làm lẽ sống.