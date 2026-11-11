Hào khí địa linh nhân kiệt tạo bệ phóng cho khát vọng phát triển

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh đến truyền thống, lịch sử vùng đất và con người Hà Tĩnh được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Hà Tĩnh với tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, trọng nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

Trải qua chiều dài lịch sử hào hùng với mốc son 195 năm thành lập tỉnh và 35 năm tái lập, Hà Tĩnh là nơi "địa linh nhân kiệt", cội nguồn của những giá trị văn hóa bền vững, đang vững bước trên con đường đổi mới, chuyển đổi số và phát triển bền vững, khẳng định vị thế là điểm sáng kinh tế - xã hội nơi dải đất miền Trung.

Chủ trì buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu, các nhà nghiên cứu làm rõ giá trị, vị thế, vai trò về những đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; những kết quả nổi bật chặng đường 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh...

Các tham luận làm sáng tỏ chiều sâu giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa của mảnh đất, con người Hà Tĩnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh đặc biệt chú trọng khơi dậy và phát huy những giá trị cốt lõi này, biến văn hóa và con người thành động lực thực chất cho tăng trưởng. Cùng với chiến lược phát triển văn hóa, Hà Tĩnh tập trung tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với việc tối ưu hóa không gian phát triển liên vùng, hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics. Sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng giá trị truyền thống với năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra khí thế mới tạo đà cho Hà Tĩnh phát triển kinh tế bền vững.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ buổi tọa đàm chính là dịp để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh và những bài học từ chặng đường phát triển đã qua; tự hào về truyền thống nhưng phải đi liền với trách nhiệm đổi mới; kế thừa những giá trị tốt đẹp của quá khứ phải gắn với khát vọng và hành động trong hiện tại.

Chặng đường 195 năm hình thành Hà Tĩnh và 35 năm tái lập chính là nền tảng vững chắc, là bệ phóng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo trong không gian phát triển mới. Việc phát huy hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa và con người sẽ góp phần tạo dựng sức mạnh nội sinh, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.