Hào hứng trải nghiệm văn hóa trà tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4-11-1831 – 4-11-2026).

Các đại biểu đã trải nghiệm văn hóa dân tộc trên chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên sáng 30-10. Ảnh: TIẾN MINH

Các đại biểu đã trải nghiệm hành trình chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên; tham quan vùng chè Tân Cương. Họ tìm hiểu nghệ thuật chế biến và thưởng trà, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu quốc tế tham quan vùng trồng chè Thái Nguyên. Ảnh: TIẾN MINH

Các đại biểu cũng sẽ tham dự lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và lễ công bố quyết định ghi danh Văn hóa trà vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào tối nay, 30-10.

Các đại biểu thưởng thức trà Thái Nguyên tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Ảnh: TIẾN MINH

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà. Các hoạt động này được tổ chức liên tục từ 30-10 đến 7-11, tại các vùng chè, làng nghề chè nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh...

Theo ban tổ chức, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè, góp phần đưa ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn và bền vững, từng bước khẳng định vị thế của trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, ban tổ chức bố trí riêng không gian xúc tiến đầu tư tại phố đi bộ trung tâm. Các màn hình LED phát video quảng bá, cơ hội thu hút đầu tư, thành tựu và tiềm năng phát triển, đồng thời trưng bày quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên.