Hào hùng chương trình nghệ thuật 'Nguyễn Trung Trực - Dấu son bất tử'

Chương trình gồm 3 chương: “Dấu son bất tử”, “Hào khí An Giang” và “Khát vọng vươn mình”, kết hợp các loại hình ca, múa, cải lương với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.

Các tiết mục tập trung tái hiện hình tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của nghĩa quân chống thực dân Pháp, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương An Giang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trong đó, nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như ca múa “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, đơn ca cổ “Những vì sao đất biển”, trích đoạn “Nguyễn Trung Trực - Cảnh pháp trường”, song ca cổ “An Giang - Tình sông nghĩa biển”...

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Quốc Dũng

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, hình tượng Nguyễn Trung Trực được khắc họa gắn với khí phách của người dân Nam Bộ, từ đó khơi dậy niềm tự hào và sự tri ân đối với vị thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6 - 8/10 (tức ngày 26 - 28 tháng Tám âm lịch). Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp các nghi thức truyền thống với chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao.

Phần lễ duy trì các nghi thức cổ truyền tại Đình thần Nguyễn Trung Trực như lễ thượng đại kỳ, tế đàn cả, hậu phối; các hoạt động dâng hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868 và Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực.

Bên cạnh phần lễ, chuỗi hoạt động hội diễn ra từ ngày 26/9 đến 10/10, tạo không gian văn hóa đa dạng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân, du khách, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh kinh tế của địa phương.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã trở thành một sinh hoạt văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Hằng năm, lễ hội thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương, tham quan, trải nghiệm.

Từ những nghi thức tưởng niệm, hoạt động cộng đồng đến chương trình nghệ thuật, lễ hội năm nay tiếp tục tạo nên không gian để hình tượng Nguyễn Trung Trực và tinh thần yêu nước, bất khuất của người dân Nam Bộ được nối dài trong đời sống đương đại.