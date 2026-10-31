Háo hức vào vụ kiệu Tết

Cây kiệu bén rễ đất đồi

Những ngày này, trên những chân đất đồi và ruộng hoa màu ở thôn Võ Thuận (xã Hoàn Lão), người dân tranh thủ ra đồng chăm sóc kiệu. Những luống kiệu bắt đầu bén rễ, xanh mướt nối tiếp nhau, tạo thành một bức tranh làng quê trù phú. Người làm cỏ, người kiểm tra từng luống, tất bật chăm sóc để cây sinh trưởng tốt, củ phát triển đồng đều, kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Cây kiệu mới được người dân Võ Thuận đưa vào canh tác hơn 10 năm nay. Nhờ phù hợp với điều kiện đất đai và mang lại hiệu quả kinh tế, cây kiệu dần bén rễ, trở thành lựa chọn quen thuộc trong cơ cấu cây trồng của nhiều gia đình.

Trước đây, sắn là cây trồng phổ biến trên vùng đất đồi này. Những năm gần đây, người dân chủ động luân canh sắn, lạc, ngô, dưa hấu tùy điều kiện sản xuất. Sau khi thu hoạch các loại cây trồng này, vào tháng 7 âm lịch, khi đất có đủ độ ẩm, bà con bắt đầu xuống giống kiệu để tận dụng thời vụ, bảo đảm thu hoạch và tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán.

Người dân Võ Thuận tích cực làm cỏ, chăm sóc kiệu - Ảnh: P.P

Ông Thái Hữu Nghị, Trưởng thôn Võ Thuận cho biết, cây kiệu phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Việc bố trí kiệu sau các vụ cây trồng khác giúp người dân tận dụng diện tích đất, hạn chế bỏ hoang, đồng thời tăng thêm nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp.

Hiện thôn Võ Thuận có 426 hộ với 1.986 nhân khẩu, trong đó khoảng 2/3 số hộ tham gia trồng kiệu, với diện tích trên 20ha. Qua hơn 10 năm phát triển, cây kiệu từng bước khẳng định vị trí trong sản xuất nông nghiệp của thôn, mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn những chân đất đồi và đất hoa màu.

Kiệu thường được trồng từ tháng 7 âm lịch và cho thu hoạch vào khoảng rằm tháng 12 âm lịch. Theo kinh nghiệm của người dân, đây là loại cây tương đối dễ trồng nhưng muốn củ phát triển tốt, đạt năng suất cao thì phải chăm sóc thường xuyên, nhất là khâu làm cỏ.

Đến khoảng tháng 10 âm lịch, bà con tiến hành vun đất thành vồng quanh gốc, tạo điều kiện cho củ phát triển. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ, đúng thời điểm để cây sinh trưởng tốt, bảo đảm năng suất và chất lượng khi thu hoạch.

Nhiều năm qua, năng suất kiệu tại Võ Thuận đạt khoảng 3,5-4 tạ/sào. Với giá bán từ 25.000-30.000 đồng/kg, cây kiệu mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng, nhất là khi sản phẩm được tiêu thụ vào thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Toát là một trong những hộ trồng kiệu ở thôn Võ Thuận. Với diện tích 4 sào, vụ kiệu mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 50 triệu đồng. Khoản thu này góp phần trang trải sinh hoạt, giúp gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết.

Trong thôn, ông Hoàng Văn Kiểu là một trong những hộ trồng kiệu nhiều nhất, với diện tích hơn một mẫu đất. Để chuẩn bị cho vụ sản xuất, gia đình ông sử dụng khoảng 2 tạ kiệu giống. Với diện tích canh tác lớn, các khâu xuống giống, làm cỏ và chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức. Bù lại, hiệu quả kinh tế từ cây kiệu qua những vụ trước tạo động lực để gia đình tiếp tục đầu tư, kỳ vọng một mùa vụ thuận lợi.

Kỳ vọng từ cây trồng vụ Tết

Củ kiệu là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn truyền thống ngày Tết, đặc biệt là món dưa kiệu được nhiều gia đình ưa chuộng. Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào dịp cuối năm, người dân Võ Thuận chủ động bố trí thời vụ, chăm sóc cây kiệu với kỳ vọng có một vụ sản xuất thuận lợi. Mức giá 25.000-30.000 đồng/kg từ những vụ trước cũng là cơ sở để bà con kỳ vọng vào hiệu quả kinh tế của vụ kiệu năm nay.

Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả sản xuất, người trồng cần chú trọng chất lượng giống, tuân thủ kỹ thuật canh tác và chăm sóc cây đúng thời điểm. Bên cạnh giá bán, thời tiết cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, sự chủ động trong từng khâu sản xuất sẽ góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Bùi Quốc Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoàn Lão cho biết, địa phương đang hướng đến xây dựng vùng chuyên canh cây kiệu tại thôn Võ Thuận. Việc phát triển vùng chuyên canh cần gắn với quy hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm cân đối giữa diện tích trồng và nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, người dân cần quan tâm đến chất lượng giống, kỹ thuật chăm sóc và kết nối đầu ra, hạn chế tình trạng khó tiêu thụ khi sản phẩm thu hoạch tập trung trong thời gian ngắn.

Vụ kiệu Tết đã bắt đầu trên những cánh đồng ở Võ Thuận. Từ những cây giống nhỏ bé hôm nay, người trồng kiệu đang gửi gắm kỳ vọng về một vụ sản xuất thuận lợi và một cái Tết đủ đầy hơn. Sự chủ động trong sản xuất, chăm sóc đúng kỹ thuật và gắn kết với thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để người nông dân Võ Thuận nâng cao thu nhập, có cuộc sống ngày càng ấm no.