Háo hức chờ đón Taste of Australia 2018

Đại sứ quán Australia và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Taste of Australia lần thứ thứ ba vào tháng 4/2018.

Các thí sinh vòng chung kết cuộc thi nấu ăn 2017

Taste of Australia là sự kiện hàng năm chào mừng ẩm thực, thức uống, phong cách nấu ăn và văn hóa của Úc, do Đại sứ Taste of Australia, đầu bếp người Úc danh tiếng Luke Nguyễn chủ trì.

Đại sứ Taste of Australia Bếp trưởng người Úc gốc Việt nổi tiếng Luke Nguyen

Taste of Australia 2018 sẽ lớn hơn và tuyệt vời hơn bao giờ hết khi chúng tôi kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. Chương trình cũng sẽ rất đặc biệt bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên Taste of Australia lấy âm nhạc Úc làm trọng tâm của chương trình, chương trình bao gồm một số sự kiện âm nhạc.

Đại Sứ Taste of Australia Luke Nguyen đang hướng dẫn các thí sinh tại cuộc thi nấu ăn Taste of Australia

Đại sứ Craig Chittick nói rằng "việc bổ sung âm nhạc vào chương trình 2018 của chúng tôi nhằm mở rộng khái niệm về ‘hương vị’ để tạo ra một cơ hội độc nhất để thưởng thức âm nhạc Úc tuyệt vời trong khi thưởng thức những món ăn Úc tươi ngon và chất lượng cao”.

Nông sản thượng hạng tươi ngon của Úc được trình bày qua món ăn

Những sự kiện âm nhạc trong chương trình năm nay bao gồm một chương trình ca nhạc và rượu vang kết hợp ẩm thực có một không hai vào ngày 3/4 tại TP. Hồ Chí Minh với nghệ sĩ piano cổ điển người Úc Vân Anh Nguyễn, buổi biểu diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc Nick Barker tại Taste of Australia BBQ Cộng đồng tại Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 4, và sự xuất hiện của siêu sao người Úc Deni Hines tại Festival Huế năm nay.

Bếp trưởng nổi tiếng Ngô Thanh Hòa đang biểu diễn kỹ thuật nướng BBQ tại Taste of Austraila Đà Nẵng

Taste of Australia năm 2017 đã thành công rực rỡ, bao gồm 24 sự kiện chính thức và 44 sự kiện đối tác, và chương trình 2018 hứa hẹn sẽ càng lớn hơn. Xuyên suốt tháng 4, các sự kiện của Taste of Australia sẽ được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm các buổi BBQ cộng đồng, các tiệc gala trong ngành, Các buổi tiệc tối NOSH Supperclub thượng hạng, Bữa sáng muộn ấn tượng phong cách Úc, sự kiện ẩm thực và rượu vang và Cuộc thi nấu ăn Taste of Austral hàng năm mùa thứ ba.

PV