HANSIBA và HASI mở rộng kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền

Ngày 30/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh (HASI) ký kết Thỏa thuận hợp tác, nhằm tăng cường liên kết cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền Bắc - Nam, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa và mở rộng cơ hội hợp tác với các tập đoàn sản xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thỏa thuận hướng tới thiết lập khuôn khổ phối hợp giữa hai tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Qua đó, phát huy thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ, quản trị và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Đại diện HANSIBA và HASI ký kết Thoả thuận hợp tác, mở rộng kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền Bắc - Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc kết nối doanh nghiệp giữa các vùng kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

Hà Nội và khu vực phía Bắc có hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, công nghệ cùng mạng lưới doanh nghiệp cung ứng phục vụ nhiều ngành sản xuất. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam có thế mạnh về sản xuất, thương mại, dịch vụ công nghiệp với mạng lưới doanh nghiệp đa dạng.

Sự kết nối giữa hai khu vực được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bổ trợ năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm đối tác trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hội viên tiếp cận nguồn cung, khách hàng và những cơ hội hợp tác phù hợp với năng lực thực tế.

Thông qua thỏa thuận, HANSIBA và HASI hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chia sẻ thông tin về năng lực sản xuất, sản phẩm, công nghệ và nhu cầu thị trường. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp hội viên có thêm điều kiện tìm kiếm nhà cung cấp, khách hàng và đối tác gia công, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực công nghệ, nhân lực và thị trường.

Theo nội dung thỏa thuận, hai hiệp hội định hướng phối hợp triển khai sáu nhóm hoạt động trọng tâm. Trước hết là kết nối cung - cầu và phát triển chuỗi cung ứng. Hai bên phối hợp chia sẻ thông tin về năng lực sản xuất, sản phẩm, công nghệ và nhu cầu mua hàng; tổ chức các chương trình giao thương, kết nối nhà cung cấp với doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng, gia công, cung ứng linh kiện, phụ tùng và vật tư công nghiệp.

Cùng với đó, hai hiệp hội chú trọng kết nối doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đầu chuỗi thông qua các chương trình gặp gỡ nhà mua hàng, hội nghị phát triển nhà cung cấp và hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà sản xuất lớn. Qua đó, doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tiếp cận những yêu cầu về chất lượng, giá thành, tiến độ giao hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng.

Ở lĩnh vực xúc tiến thương mại, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn công nghiệp, chương trình khảo sát doanh nghiệp và các hoạt động kết nối đối tác trong nước, quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, công nghệ và năng lực cung ứng của doanh nghiệp hội viên.

Một nội dung khác được hai hiệp hội quan tâm là nâng cao năng lực công nghệ và quản trị. Các hoạt động hợp tác dự kiến tập trung vào đào tạo, hội thảo chuyên ngành, tư vấn quản trị sản xuất, nâng cao năng suất, quản lý chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất xanh.

Bên cạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, xu hướng công nghệ, nhu cầu chuỗi cung ứng và các chính sách liên quan. Trên cơ sở đó, phối hợp tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan.

Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và công nghệ là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khi tham gia chuỗi cung ứng. (Ảnh: Minh hoạ).

Để duy trì hoạt động hợp tác, mỗi hiệp hội dự kiến bố trí đầu mối phụ trách, phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và định kỳ đánh giá kết quả. Các chương trình cụ thể sẽ được thống nhất căn cứ vào nhu cầu thực tế, nguồn lực và điều kiện triển khai của hai bên.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là mục tiêu đưa quan hệ hợp tác giữa hai hiệp hội đi vào thực chất, thông qua những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hội viên. Trọng tâm là tổ chức các hoạt động kết nối có nhu cầu cụ thể, xác định rõ đối tác và có cơ chế theo dõi kết quả. Doanh nghiệp hai miền được khuyến khích tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, bổ trợ năng lực, phát triển sản phẩm và tham gia các chương trình cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, chi phí, tiến độ, công nghệ và tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh, sự liên kết giữa doanh nghiệp hai miền còn tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và giá trị gia tăng được tạo ra trong nước.

HANSIBA và HASI kỳ vọng việc triển khai thỏa thuận sẽ tạo thêm kênh phối hợp giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hai miền, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp, nhà mua hàng và các đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp.

Các chương trình, chỉ tiêu và nguồn lực thực hiện sẽ được hai bên cụ thể hóa trong kế hoạch hợp tác, căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện triển khai.