Hansi Flick tìm ra cách vô hiệu hóa Mbappe

Hansi Flick tìm cách giúp Barcelona phong tỏa Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters.

Dù tiền đạo người Pháp đang đạt phong độ cao với 12 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường, nhà cầm quân 61 tuổi nhấn mạnh việc kiềm tỏa ngôi sao mang áo số 10 là nhiệm vụ của cả hệ thống chứ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Huấn luyện viên Flick giải thích chi tiết về cách vận hành chiến thuật: "Yếu tố cốt lõi nằm ở vị trí đứng khi có bóng lẫn không bóng. Toàn đội phải duy trì tính liên kết chặt chẽ và cự ly hợp lý ở thời điểm Real Madrid luân chuyển bóng lên tuyến trên. Khi triển khai khối đội hình dâng cao, việc duy trì cự ly hẹp sẽ giúp hàng thủ phòng ngự dễ dàng hơn nhiều. Đó là nhiệm vụ chúng tôi bắt buộc phải thực hiện".

Bên cạnh mục tiêu vô hiệu hóa Mbappe, Barcelona còn đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc lịch sử. Đội bóng xứ Catalonia đang duy trì phong độ ấn tượng với 9 trận toàn thắng tại La Liga kể từ đầu mùa.

Nếu tiếp tục đánh bại Real Madrid, Barca sẽ chính thức chạm mốc 10 trận thắng liên tiếp, vượt qua kỷ lục khởi đầu mùa giải vĩ đại nhất lịch sử La Liga do chính đối thủ thiết lập ở mùa giải 1968-1969.

Trên bảng xếp hạng, "Los Blaugrana" tạm thời hơn đại kình địch 6 điểm. Trận El Clasico sẽ diễn ra vào ngày 26/10, trên sân Camp Nou.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.