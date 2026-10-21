HanoiTex & HanoiFabric 2026: Thúc đẩy nội địa hóa, xanh hóa và ứng dụng AI

Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến 23-10 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, với 3 sảnh trưng bày A1, A2, A3. Hơn 250 gian hàng đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam tham gia sự kiện; dự kiến đón hơn 10.000 lượt khách chuyên ngành.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến 23-10 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi. Ảnh: TP

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu khá toàn diện, từ máy móc, thiết bị dệt - may; vải, sợi, bông, phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm đến thiết bị kiểm soát chất lượng và các giải pháp sản xuất mới. Đáng chú ý, nhiều công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, robot, IoT, CAD/CAM, MES, ERP, nhà máy thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc được giới thiệu tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Phạm Văn Quân cho biết dệt may tiếp tục là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực và tạo nhiều việc làm của nền kinh tế. Hiện ngành có trên 14.300 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 1,86 triệu lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt gần 46,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024; xuất siêu trên 20,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, với giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may xuất khẩu đạt 52%.

Trong 9 tháng năm 2026, dù thị trường thế giới còn nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt trên 36,4 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 10,2%, sản xuất trang phục tăng 7,8%; xuất khẩu xơ, sợi dệt tăng 13,1%, trong khi xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 9,4%.

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, những kết quả này cho thấy khả năng thích ứng của ngành, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải chuyển từ tăng trưởng dựa vào quy mô đơn hàng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Phạm Văn Quân cho biết dệt may tiếp tục là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực và tạo nhiều việc làm của nền kinh tế. Ảnh: TP

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là nâng cao năng lực tự chủ của chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, biến động thuế quan và chi phí logistics, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong lựa chọn nguồn nguyên liệu, đáp ứng quy tắc xuất xứ và duy trì sản xuất khi thị trường bên ngoài biến động.

Ngành dệt may được định hướng ưu tiên phát triển các khâu vải, dệt nhuộm, hoàn tất, phụ liệu và hóa chất đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; đồng thời thúc đẩy cơ khí, tự động hóa, thiết bị kiểm tra và phần mềm phục vụ sản xuất.

Đây cũng là yêu cầu ngày càng cấp thiết khi các thị trường xuất khẩu lớn nâng tiêu chuẩn về phát thải, tính bền vững, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng. Đặc biệt, Liên minh châu Âu đã đưa dệt may vào nhóm ưu tiên trong khung Quy định Thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững và đang chuẩn bị các yêu cầu về hộ chiếu sản phẩm số theo lộ trình.

Các doanh nghiệp có thể triển khai AI trong dự báo nhu cầu, thiết kế mẫu, tối ưu giác sơ đồ, kiểm tra lỗi vải bằng thị giác máy tính, bảo trì dự báo và điều độ dây chuyền. Ảnh: TP

Doanh nghiệp vì vậy được khuyến nghị chuẩn hóa dữ liệu về nguyên liệu, hóa chất, năng lượng và xuất xứ ngay từ giai đoạn hiện nay để chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới.

Về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25-5-2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa ngành dệt may đạt 60% vào năm 2030.

Bên cạnh tăng tỷ lệ mua hàng trong nước và đa dạng hóa nguồn cung, lãnh đạo Cục Công nghiệp đề nghị doanh nghiệp tăng hợp tác với các ngành cơ khí, điện tử và công nghệ số để từng bước làm chủ thiết bị, linh kiện và công nghệ sản xuất.

Ứng dụng AI cũng được xác định là một hướng đi đáng chú ý. Các doanh nghiệp có thể triển khai AI trong dự báo nhu cầu, thiết kế mẫu, tối ưu giác sơ đồ, kiểm tra lỗi vải bằng thị giác máy tính, bảo trì dự báo và điều độ dây chuyền. Việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng đào tạo lại người lao động, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát chất lượng các quyết định của hệ thống AI.

Song song với hoạt động trưng bày, HanoiTex & HanoiFabric 2026 tổ chức chuỗi tọa đàm về thị trường dệt may 2026-2027, vật liệu bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, DPP, AI, dữ liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông qua việc kết nối các nhà cung cấp thiết bị, nguyên phụ liệu với doanh nghiệp sản xuất, triển lãm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển sản xuất xanh và gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.