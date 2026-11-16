HANOISME và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Huế ký kết hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Lễ ký kết diễn ra ngày 13/11 tại thành phố Huế, với mục tiêu tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương, hỗ trợ hội viên tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và khai thác lợi thế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại lễ ký kết, GS.TS. Mạc Quốc Anh, đại diện lãnh đạo HANOISME, nhấn mạnh việc hợp tác cần bám sát nhu cầu thực tế của hội viên, xác định rõ nội dung và phương thức triển khai để mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, HANOISME đề xuất 4 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm, gồm: Kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương mại; hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi giá trị; nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số; xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hai hiệp hội sẽ phối hợp tìm hiểu nhu cầu hội viên, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị cung ứng và phân phối.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Huế, trong khi doanh nghiệp Huế có điều kiện tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thủ đô.

Đối với hợp tác đầu tư, hai bên định hướng tăng cường giới thiệu cơ hội trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp và những ngành phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Các chương trình kết nối sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, thị trường và năng lực triển khai dự án.

Bên cạnh đó, hai hiệp hội chú trọng phối hợp đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đại diện HANOISME, các hoạt động hỗ trợ cần hướng đến giải quyết những khó khăn cụ thể mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác

Để triển khai Biên bản ghi nhớ, HANOISME đã đề nghị hai hiệp hội thống nhất đầu mối phối hợp, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, tiếp nhận nhu cầu hợp tác và giới thiệu đối tác phù hợp cho hội viên.

Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp để hai bên phối hợp hỗ trợ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả từng chương trình cũng cần được theo dõi, đánh giá nhằm điều chỉnh phương thức triển khai phù hợp với thực tế.

Về kế hoạch trước mắt, HANOISME đề xuất sớm xây dựng danh mục nhu cầu hợp tác của hội viên, lựa chọn những nội dung ưu tiên và chủ động tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp có tiềm năng hợp tác.

Nhân dịp này, GS.TS. Mạc Quốc Anh ghi nhận những đóng góp của Văn Phú, doanh nghiệp hội viên tích cực, cùng ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Văn Phú, Phó Chủ tịch HANOISME, đối với hoạt động của Hiệp hội và công tác an sinh xã hội.

Biên bản ghi nhớ vừa ký kết là cơ sở để hai hiệp hội triển khai các chương trình phối hợp trong thời gian tới, hướng tới hình thành các hợp đồng thương mại, dự án đầu tư và quan hệ hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và Huế.