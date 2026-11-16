HANOIGO: Nền tảng số về văn hóa - du lịch của Thủ đô
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, thành phố đã ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, trong đó tích hợp danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng Hà Nội với tên gọi “Hành trình đặc sắc Hà Nội”. Đây là kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng và công bố danh mục các sản phẩm du lịch đặc trưng Thủ đô năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanoigo-nen-tang-so-ve-van-hoa-du-lich-cua-thu-do-1766143.html