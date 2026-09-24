Hanoi Smart Police: Đưa tương tác với Công an lên môi trường số

Đưa tiện ích số đến từng khu dân cư

Cuối tuần, thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đa Phúc cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xuống địa bàn, đến từng ngõ, từng nhà. Công việc của họ không chỉ là tuyên truyền mà còn là hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào VNeID, truy cập iHanoi để sử dụng Hanoi Smart Police và cài đặt ứng dụng Báo cháy 114.

Trong hai ngày 13 và 14-9, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an xã Đa Phúc tổ chức trực 100% quân số, phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai tại 19 thôn, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối tượng người cao tuổi, người còn hạn chế trong sử dụng điện thoại thông minh.

Sau hai ngày, Công an xã đã hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 1.450 trường hợp; tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào VNeID cho 4.730 trường hợp; hướng dẫn hơn 5.000 người cài đặt ứng dụng Báo cháy 114.

Công an xã Đa Phúc tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và cách thức sử dụng các ứng dụng VNeID, iHanoi, Hanoi Smart Police. Ảnh: Công an xã Đa Phúc

Những con số trên phần nào cho thấy một yêu cầu đặt ra khi triển khai các tiện ích số: Có nền tảng là chưa đủ, điều quan trọng là đưa được nền tảng tới người sử dụng. Với những người thành thạo công nghệ, một ứng dụng mới có thể chỉ cần vài phút tìm hiểu. Nhưng với người cao tuổi hoặc người ít sử dụng điện thoại thông minh, sự hướng dẫn trực tiếp vẫn rất cần thiết. Cách làm ở Đa Phúc vì thế đã đưa chuyển đổi số xuống tận khu dân cư, tạo thuận lợi cho những người khó thu xếp thời gian trong ngày làm việc.

Hanoi Smart Police là một trong ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm được Công an thành phố Hà Nội ra mắt ngày 2-9-2026. Ứng dụng do Công an thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển dưới dạng mini app trên nền tảng iHanoi.

Người dùng iHanoi đã định danh tài khoản có thể sử dụng Hanoi Smart Police để phản ánh thông tin liên quan an ninh, trật tự, gửi hình ảnh, video từ hiện trường; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch làm việc với cơ quan Công an và sử dụng một số tiện ích tra cứu.

Đáng chú ý, với tình huống khẩn cấp, thông tin vị trí và hình ảnh từ hiện trường có thể được chuyển tới lực lượng Công an để phục vụ việc tổ chức xử lý. Việc đặt lịch cũng cho phép người dân chủ động lựa chọn thời gian làm việc với cơ quan Công an, nhận thông báo nhắc lịch và đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành công việc.

Có người gửi phản ánh, phải có người tiếp nhận

Nếu câu chuyện tại Đa Phúc đặt trọng tâm vào việc giúp người dân tiếp cận công nghệ thì cách triển khai tại xã Chương Dương cho thấy một yêu cầu khác: Phía sau ứng dụng phải có bộ máy vận hành.

Ngày 15-9, Công an xã Chương Dương tổ chức tập huấn sử dụng Hanoi Smart Police cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Chương Dương tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng Hanoi Smart Police. Ảnh: Công an xã Chương Dương

Trung tá Tạ Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Chương Dương yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động làm chủ công nghệ, nắm vững quy trình kỹ thuật và sử dụng thành thạo nền tảng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đồng thời là một tuyên truyền viên, hướng dẫn người dân khai thác các tính năng của ứng dụng.

Đặc biệt, đối với cán bộ được giao tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, đơn vị yêu cầu duy trì chế độ trực 24/24 giờ trên hệ thống, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, chính xác, minh bạch; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc chậm trễ.

Đây chính là một trong những yếu tố quyết định giá trị thực tế của một nền tảng tương tác số. Khi người dân có thể gửi thông tin vào bất kỳ thời điểm nào thì phía tiếp nhận cũng phải thay đổi phương thức làm việc tương ứng. Nếu phản ánh chỉ được ghi nhận trên hệ thống mà không được xử lý kịp thời, sự thuận tiện của công nghệ sẽ khó chuyển thành hiệu quả phục vụ.

Bởi vậy, hai cách triển khai ở Đa Phúc và Chương Dương bổ sung cho nhau: Một bên đưa công nghệ đến người dân, bên kia chuẩn bị con người và quy trình để tiếp nhận thông tin từ công nghệ.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Hanoi Smart Police gồm phân hệ phục vụ người dân và phân hệ phục vụ công tác nội bộ, chỉ huy, điều hành. Khi ra mắt ứng dụng, Công an thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Công an xã, phường đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và sản phẩm đầu ra; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng.

Cùng với Hanoi Smart Police, Công an Hà Nội cũng đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ khác trong quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự. Hệ thống camera AI, thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát an ninh, trật tự, hệ thống giao thông thông minh hay thiết bị báo cháy không dây đang từng bước hình thành thêm những công cụ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, tiếp nhận và xử lý các tình huống trên địa bàn.

Riêng Hanoi Smart Police tạo thêm một điểm kết nối trực tiếp với người dân. Một hình ảnh bất thường trên đường phố có thể được phản ánh từ hiện trường; một tình huống nguy hiểm có thêm kênh gửi tín hiệu SOS; một cuộc làm việc với cơ quan Công an có thể được chủ động đặt lịch từ trước.

Từ những cán bộ Công an xã Đa Phúc xuống 19 thôn hướng dẫn từng thao tác đến cán bộ Công an xã Chương Dương trực hệ thống 24/24 giờ, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những công việc rất gần với đời sống.