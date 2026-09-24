Hanoi Jazztival và câu chuyện xây dựng tài sản văn hóa cho thành phố

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra ở nhiều không gian văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ một festival âm nhạc đến điểm hẹn văn hóa đô thị

Diễn ra trong 3 ngày (từ 17-19/9), Hanoi Jazztival 2026 quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Jazz trong nước và quốc tế. Cùng với các chương trình biểu diễn, Liên hoan còn có triển lãm, tọa đàm, giao lưu chuyên môn và các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, không gian biểu diễn và tổ chức các hoạt động của Hanoi Jazztival trải rộng ở nhiều địa điểm khác nhau của Hà Nội, từ Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, phố Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến các câu lạc bộ Jazz.

Cách tổ chức này đưa Jazz vượt ra khỏi sân khấu cố định để tiếp cận nhiều nhóm công chúng, đồng thời gắn hoạt động âm nhạc với những không gian văn hóa của Thủ đô. Ở đó, một nghệ sĩ trẻ có thêm cơ hội đứng chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế; một câu lạc bộ lâu đời có thể tìm thêm khán giả; một du khách có thể hiểu hơn về Hà Nội qua Jazz; một không gian sân khấu cũ có khả năng được đánh thức qua những trải nghiệm mới… Đó cũng là cách một festival tạo ra những kết nối vượt khỏi khuôn khổ chương trình biểu diễn, từng bước hình thành một hệ sinh thái văn hóa gắn với thành phố.

Trong 3 ngày diễn ra, Hanoi Jazztival 2026 ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra, Hanoi Jazztival 2026 ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp. Đêm khai mạc thu hút hơn 2.000 lượt khán giả, đêm thứ hai “Jazz Without Borders” thu hút gần 4.000 lượt và đêm bế mạc là hơn 3.000 lượt. Bên cạnh sân khấu chính, các chương trình vệ tinh cũng thu hút đông đảo công chúng.

Sức lan tỏa của Liên hoan đồng thời còn được mở rộng trên môi trường số, với hàng triệu lượt tiếp cận và hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng truyền thông. Hanoi Jazztival cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành và đưa tin của hơn 40 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và đơn vị truyền thông, cùng hệ thống truyền thông ngoài trời trên địa bàn Thủ đô.

Những con số này không chỉ cho thấy mức độ quan tâm dành cho mùa tổ chức đầu tiên, mà còn cho thấy khả năng mở rộng công chúng của Jazz khi âm nhạc được kết nối đồng thời với các không gian văn hóa của thành phố, các hoạt động cộng đồng và nền tảng truyền thông. Đây cũng là một trong những tiền đề để Hanoi Jazztival có thể đi xa hơn, từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên được công chúng chờ đợi.

Kiến tạo giá trị từ lễ hội thường niên

Trong bối cảnh du khách hiện đại ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, một festival có thể trở thành điểm nhấn của đô thị trong hành trình du lịch. Với một thành phố có lợi thế về di sản, kiến trúc, ẩm thực và mạng lưới các không gian sáng tạo như Hà Nội, việc hình thành những sự kiện văn hóa có tính định kỳ sẽ tạo thêm lý do để du khách lựa chọn thời điểm đến với thành phố và ở lại lâu hơn, kết hợp tham dự sự kiện với tham quan di tích, bảo tàng, thưởng thức ẩm thực… Đó cũng là lúc giá trị của sự kiện vượt ra ngoài phạm vi một chương trình nghệ thuật.

Hanoi Jazztival 2026 được định hướng trở thành một hoạt động thường niên của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với cách tiếp cận đó, Hanoi Jazztival 2026 được định hướng trở thành một hoạt động thường niên của Thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Jazz có lợi thế về tính quốc tế, khả năng kết nối nghệ sĩ nhiều quốc gia và phù hợp với những không gian văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Hà Nội. Nếu cứ đến tháng 9, người ta lại nhớ đến ở Hà Nội có một lễ hội nhạc Jazz, thì có nghĩa thành phố đã sở hữu thêm một tài sản văn hóa.

Hanoi Jazztival mới vừa đi qua mùa đầu tiên. Vì vậy, những con số về lượng khán giả hay mức độ quan tâm trên truyền thông mới chỉ là những chỉ dấu ban đầu. Nhưng từ những kết quả ban đầu ấy, giá trị của một festival trong nền công nghiệp văn hóa có thể tiếp tục được đo lường qua nhiều tầng giá trị: lượng khán giả, khách du lịch, doanh thu liên quan, mức độ truyền thông, số nghệ sĩ tham gia, cơ hội hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo, sự phát triển của các địa điểm biểu diễn và khả năng quay lại của công chúng qua từng mùa tổ chức.

Cùng với các chương trình biểu diễn, Hanoi Jazztival còn có triển lãm, tọa đàm, workshop, giao lưu chuyên môn và các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nếu được nuôi dưỡng bằng một chiến lược dài hạn, Hanoi Jazztival có thể từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc vào tháng 9 của Hà Nội, trở thành liên hoan âm nhạc quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Khi đó, giá trị của festival không dừng lại ở những đêm diễn, mà còn mở rộng với khả năng thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội - thành phố sáng tạo trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.