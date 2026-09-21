Hanoi Jazztival 2026 - tăng sức hút điểm đến Thủ đô

Cuối tuần qua tại Thủ đô, Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai

Chương trình biểu diễn trong đêm bế mạc. Ảnh BTC.

điệu không biên giới” đã diễn ra tại 9 không gian, cụm địa điểm, với 11 chương trình và hoạt động, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ. Trong số này có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng nhiều nghệ sỹ Jazz Việt Nam như nghệ sỹ ưu tú Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc.

Một điểm đáng chú ý của Hanoi Jazztival 2026 là cách tổ chức không bó hẹp các chương trình trong những sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Jazz được đưa đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố, kết hợp nhiều hình thức từ biểu diễn, triển lãm đến tọa đàm, workshop và jam session. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để công chúng tiếp xúc với Jazz ở nhiều hình thức khác nhau, đồng thời mở rộng sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tại tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz” - trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026, NSND Huỳnh Tấn Minh nhấn mạnh, tài sản của một đô thị không chỉ là những gì nhìn thấy (kiến trúc, di tích) mà còn là những gì nghe thấy và cảm nhận. Hà Nội có nét đẹp di sản Thăng Long, phố cổ, âm nhạc truyền thống (xẩm, ca trù, hát văn...) lẫn hơi thở đương đại. Mục tiêu không phải là biến Jazz thành đặc sản khiên cưỡng, mà là tạo ra cách thưởng thức Jazz mang bản sắc Hà Nội.

Theo NSƯT Quyền Văn Minh, để phát triển một hệ sinh thái Jazz, làm nền tảng cho công nghiệp văn hóa Thủ đô, Jazz không thể chỉ xuất hiện trong những đêm diễn đơn lẻ mà cần tăng cường các hoạt động tương tác với công chúng. Hiện nay, Hà Nội đã tổ chức thường xuyên những buổi biểu diễn Jazz miễn phí vào cuối tuần tại không gian “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác, nhưng nếu chỉ có một sân khấu là không đủ. Theo đó, xung quanh khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm có thể mở thêm 3-4 sân khấu nhỏ. Điều này không chỉ tạo sân chơi cho các câu lạc bộ học sinh, sinh viên chơi Jazz mà còn mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng.

Còn nghệ sĩ David Carlos Valdez (Mỹ) lại bày tỏ sự hào hứng trước sự kỳ diệu và đa dạng của Jazz Việt. Ông cho rằng, hiện nay, Jazz Việt đang phát triển theo nhiều hướng phong phú, từ Free Jazz, Fusion đến việc kết hợp với các ảnh hưởng Latin trong nhạc Pop hay Bolero. Chia sẻ riêng về thị trường Jazz ở Hà Nội, David Carlos Valdez cho rằng điểm gặp gỡ giữa Jazz và Hà Nội nằm ở tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng sáng tạo. Bởi nếu Jazz ra đời từ sự giao thoa của nhiều nền văn hóa thì Hà Nội cũng được bồi đắp qua nhiều lớp văn hóa, lịch sử và ký ức.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, Hanoi Jazztival 2026 đã chú trọng xây dựng một hệ sinh thái hoạt động về Jazz, từ trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ đến các chương trình tiếp cận cộng đồng và mở rộng không gian thưởng thức Jazz. Qua đó, Liên hoan tạo điều kiện để những kết nối, sáng kiến và hợp tác nghệ thuật tiếp tục được hình thành và phát triển sau này.

Ban Tổ chức cho hay, mùa đầu tiên của Liên hoan ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp, cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, bước đầu tạo dựng một điểm hẹn Jazz quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Bà Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận định, từ Liên hoan lần này có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong kiến tạo đời sống tinh thần, hình thành những sản phẩm đặc sắc và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.