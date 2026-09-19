Hanoi Jazztival 2026: Cuộc gặp gỡ thú vị của jazz Việt và quốc tế

Khi jazz Việt hòa cùng quốc tế

Hanoi Jazztival 2026 đang diễn ra tại nhiều sân khấu khác nhau của Hà Nội, mang đến những không gian nghệ thuật đa sắc màu, thu hút người dân và du khách. Âm nhạc Việt Nam hòa cùng âm nhạc quốc tế, tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị về nhạc jazz - dòng nhạc vốn được cho là kén người nghe.

Những bản nhạc Trịnh được các nghệ sĩ gen Z làm mới trong chương trình Woman In Jazz. Ảnh: Thành Công

Đầu tiên là chương trình Woman in Jazz diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chiều 17-9, mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa những bản nhạc Trịnh được các nghệ sĩ gen Z làm mới và phần trình diễn của nữ nghệ sĩ jazz BellA Forté.

Những ca khúc quen thuộc như Ướt mi, Tôi ru em ngủ, Nhìn những mùa thu đi, Rồi như đá ngây ngô, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Gọi tên bốn mùa, Hãy yêu nhau... được các nghệ sĩ trẻ của Trịnh & Jazz Project thể hiện theo cách mới. Cùng với đó là những bản chuyển ngữ tiếng Anh, tạo nên một không gian âm nhạc lãng mạn, gần gũi nhưng vẫn mang màu sắc riêng.

Nghệ sĩ BellA Forté mang đến những tác phẩm jazz kinh điển tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thành Công

Cũng tại chương trình, BellA Forté mang đến những tác phẩm jazz kinh điển như Summertime, Besame Mucho, Fly Me to the Moon, Cry Me a River... Với phong cách trình diễn giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật, nữ nghệ sĩ tạo nên một màu sắc khác cho không gian Woman in Jazz.

BellA chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi góp mặt tại Hà Nội trong một Liên hoan nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại đây. “Âm nhạc của các bạn trẻ Việt Nam rất thú vị. Tôi cảm nhận được năng lượng tươi mới của những nghệ sĩ trẻ Việt Nam”, BellA cho biết.

Nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn tại Khách sạn Thăng Long Opera Hà Nội.

Không chỉ có các chương trình biểu diễn, Hanoi Jazztival 2026 còn tạo cơ hội để nghệ sĩ và khán giả gặp gỡ trực tiếp. Tại Khách sạn Thăng Long Opera, chương trình Jam Jazz Session - Giao lưu mở cùng nghệ sĩ và khán giả diễn ra vào chiều 18-9, mang đến không khí giao lưu gần gũi và cởi mở. Với sân khấu nhỏ không có khoảng cách, nghệ sĩ và những người yêu nhạc jazz cùng trò chuyện, chia sẻ về âm nhạc.

Các ban nhạc jazz quốc tế và Việt Nam tham gia các buổi giao lưu âm nhạc.

Điểm nhấn của Hanoi Jazztival 2026 là đêm nhạc giao lưu giữa các ban nhạc quốc tế như David Carlos Valdez Quartet (Mỹ), JSFA Band (Hàn Quốc) và Việt Nam như Thăng Long Jazz, Longwaits Ensemble tại Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 18-9.

Lần đầu tiên, những ca khúc quen thuộc của Việt Nam như Mẹ yêu con, Trống cơm, Inh lả ơi được đặt trong ngôn ngữ jazz, mang đến một cách thưởng thức khác cho những ca khúc vốn gắn với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Điều này cho thấy những chất liệu âm nhạc vốn gần gũi với công chúng được đặt trong một cách thể hiện mới, cho thấy biên độ sáng tạo của jazz Việt.

Chương trình biểu diễn tại Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 18-9. Ảnh: BTC

Trong đêm diễn này, sự giao lưu giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế tiếp tục được thể hiện qua phần trình diễn của David Carlos Valdez. Nghệ sĩ đến từ Mỹ lựa chọn cả những tác phẩm jazz và những giai điệu Việt Nam như Bèo dạt mây trôi. Việc các nghệ sĩ quốc tế lựa chọn chất liệu Việt Nam trong chương trình biểu diễn tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị, khi những giai điệu quen thuộc của Việt Nam được đặt cạnh những tác phẩm jazz quốc tế trên cùng một sân khấu.

Hà Nội - Điểm hẹn thú vị của nghệ sĩ quốc tế

Các hoạt động tại Hanoi Jazztival đang mang đến nhiều cảm xúc cho các vị khách quốc tế. Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê biểu diễn và giao lưu với khán giả. Ảnh: BTC

Tham gia biểu diễn trong các đêm nhạc, nghệ sĩ guitar và nhạc sĩ jazz người Pháp gốc Việt Nguyên Lê cũng có những màn trình diễn và giao lưu với khán giả Việt Nam. Anh chia sẻ, jazz là phần âm nhạc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Bản thân nhạc sĩ đã tự nghiên cứu, tìm tòi cách đi riêng. Anh có thể chơi guitar mô phỏng âm thanh các nhạc cụ dân tộc, qua đó tạo nên âm sắc truyền thống dân gian Việt Nam trong âm nhạc của mình.

Còn với David Carlos Valdez, việc tham gia kỳ Hanoi Jazztival đầu tiên là một niềm vinh dự. Là thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet của Mỹ, anh cho biết đã hoạt động tích cực trong đời sống jazz Việt Nam trong nhiều năm và nhận thấy jazz Việt đang đạt đến một độ chín nhất định.

Nghệ sĩ David Carlos Valdez và ban nhạc (Mỹ) biểu diễn tại Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn tối 18-9. Ảnh: BTC

“Hà Nội là thủ đô yêu thích nhất của tôi trên thế giới. Tôi hy vọng Jazztival sẽ trở thành một phần bền vững tiếp theo trong đời sống văn hóa của thành phố này”, nghệ sĩ David chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia một lễ hội nhạc jazz tại Việt Nam, nhóm JSFA của Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hào hứng. Thành viên ban nhạc cho biết đã nghe nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam và luôn muốn ghé thăm, vì vậy rất hạnh phúc và vinh dự khi được mời đến Hanoi Jazztival 2026.

Theo JSFA, Hà Nội có thể tăng sức hút của điểm đến bằng cách tổ chức những lễ hội âm nhạc. Nhóm mong muốn có thêm nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ jazz châu Á biểu diễn và chia sẻ âm nhạc.

Ban nhạc JSFA của Hàn Quốc. Ảnh: BTC

“Jazz có thể tự phát triển màu sắc riêng ở mỗi vùng đất. Vì vậy, tôi hy vọng Hanoi Jazztival có thể trở thành nơi khán giả khám phá những âm điệu và bản sắc đa dạng của jazz châu Á”, nhóm JSFA chia sẻ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Senri đến từ Nhật Bản cũng bày tỏ sự cảm kích khi được mời tham gia Hanoi Jazztival. Đặc biệt, đến với liên hoan, Senri mang theo những thành viên từ các ban nhạc fusion nổi tiếng của Nhật Bản, gồm Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm T-SQUARE, Jun Abe chơi keyboards từ nhóm CASIOPEA và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm DIMENSION.

Trong Hanoi Jazztival 2026, rất nhiều ca khúc quen thuộc nối tiếng của Việt Nam được trình diễn theo phong cách jazz như: Mẹ yêu con, Trống cơm, Inh lả ơi... Ảnh: BTC

Qua những chương trình biểu diễn, giao lưu, gặp gỡ, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế có cơ hội chia sẻ cách tiếp cận, cảm nhận, sáng tạo với jazz. Những giai điệu Việt Nam và jazz quốc tế cùng xuất hiện trong một không gian, tạo nên những cuộc gặp gỡ thú vị của âm nhạc.

Ngày 19-9, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội sẽ tiếp tục với các hoạt động biểu diễn ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Tối cùng ngày là lễ bế mạc tại Nhà Bát Giác.