Hanoi Giftshow 2026 mở rộng cơ hội tiêu thụ và xuất khẩu cho doanh nghiệp

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hanoi Giftshow 2025. Ảnh: BTC

Hanoi Giftshow 2026 có quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; trong đó Hà Nội có 180 đơn vị tham gia, 50 đơn vị đến từ 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng tiêu biểu, có tiềm năng xuất khẩu; dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, giao dịch.

Được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Hanoi Giftshow là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Thủ đô đối với ngành thủ công mỹ nghệ. Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (IDC) tổ chức thực hiện, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối bạn hàng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Giới thiệu các sản phẩm tại Hanoi Giftshow 2025. Ảnh: BTC

Qua 15 năm tổ chức, Hanoi Giftshow từng bước khẳng định vị thế là điểm kết nối giao thương chuyên ngành có uy tín. Các kỳ hội chợ đã thu hút gần 6.000 gian hàng, với hơn 2.500 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 30 quốc gia có thế mạnh về thủ công mỹ nghệ. Hơn 160.000 lượt khách đã đến tham quan, giao dịch, trong đó có trên 14.000 lượt nhà nhập khẩu và khách thương mại quốc tế. Hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm được ký kết, qua đó góp phần đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các thị trường.

Tiếp nối kết quả đó, Hanoi Giftshow 2026 chú trọng nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, gắn xúc tiến thương mại với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Bên cạnh hoạt động giao thương trực tiếp, các doanh nghiệp được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên môi trường số, kết nối đối tác và tiếp cận các kênh thương mại điện tử trong nước, quốc tế. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm mở rộng không gian thị trường, nâng cao năng lực tiếp cận khách hàng và gia tăng cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ.

Tìm hiểu các sản phẩm tại Hanoi Giftshow 2025. Ảnh: BTC

Hội chợ năm nay cũng tạo không gian giới thiệu phong phú các sản phẩm mang dấu ấn làng nghề truyền thống cùng những thiết kế mới đáp ứng thị hiếu hiện đại. Sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống với tư duy thiết kế, sáng tạo đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo diện mạo mới cho ngành thủ công mỹ nghệ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong khuôn khổ Hanoi Giftshow 2026, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến, kết nối và giới thiệu sản phẩm. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h30 ngày 8-10-2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; các sở, ngành, địa phương; đại sứ quán, hội, hiệp hội, chuyên gia cùng đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ.

Hanoi Giftshow sẽ kích cầu cho ngành tiểu thủ công nghiệp. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn là không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới năm 2026, giới thiệu các sản phẩm độc đáo, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao của nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; đồng thời trưng bày các sản phẩm tham dự Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2026.

Hội chợ còn tổ chức 6 không gian trình diễn nghề truyền thống tiêu biểu của Thủ đô, gồm: Sơn mài, sơn son thếp vàng; mây, tre, giang đan, guột tế; dệt vải, thêu, lụa tơ tằm; gốm sứ; gỗ mỹ nghệ; đồng, đá, sừng mỹ nghệ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác. Qua đó, khách tham quan không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu kỹ thuật, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sự đồng hành của ngành Công Thương cùng nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nghệ nhân, Hanoi Giftshow 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất và thị trường. Qua hội chợ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và các địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thủ công mỹ nghệ và kinh tế Thủ đô.