Hanoi Giftshow 2026 mở cửa cho hàng thủ công mỹ nghệ

Các sản phẩm quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội thu hút người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Hội chợ do Sở Công thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực tiếp thực hiện.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng... tiêu biểu phục vụ xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Hanoi Giftshow 2026, Sở Công thương Hà Nội tổ chức diễn đàn xu hướng, giải pháp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội và hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ năm 2026 vào ngày 9/10/2026; tổ chức lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới năm 2026 vào ngày 10/10/2026 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động kết nối giao thương, đàm phán ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới; trình diễn một số nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu do các nghệ nhân Hà Nội thực hiện.

Một trong những điểm nhấn của Hanoi Giftshow 2026 là đẩy mạnh kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với xu hướng thương mại điện tử và kinh tế số. Doanh nghiệp được quảng bá trên không gian mạng, hỗ trợ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước sau hội chợ.

Ban tổ chức hỗ trợ nhà nhập khẩu, khách thương mại quốc tế trong quá trình tham quan, tìm hiểu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp đồng thời bố trí đội ngũ phiên dịch, tình nguyện viên am hiểu ngành hàng và ngoại ngữ, góp phần tạo môi trường giao thương chuyên nghiệp, thuận lợi.

Hanoi Giftshow 2026 tiếp tục là sự kiện kết nối giao thương quan trọng của ngành hàng thủ công mỹ nghệ, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Dự kiến, chương trình sẽ thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, giao dịch.

Ban tổ chức sẽ phối hợp Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, kiểm soát sản phẩm của doanh nghiệp tham gia Hội chợ, bảo đảm không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tại đây.

Theo Sở Công thương Hà Nội, Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow) là sự kiện được tổ chức vào tháng 10 hằng năm. Qua 15 năm tổ chức, Hanoi Giftshow đã khẳng định vai trò là Hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu uy tín của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thu hút gần 6.000 gian hàng của hơn 2.400 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Riêng năm 2025, hội chợ này có quy mô 450 gian hàng cùng sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và một số nước trên thế giới như: Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal…

Đáng chú ý, hội chợ đã thu hút gần 15.000 khách tham quan, giao dịch mua sắm, trong đó, có hơn 3.000 nhà nhập khẩu nước ngoài, khách quốc tế đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ. Nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm có giá trị lớn đã được ký kết, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ nghệ.