Hanoi Giftshow 2026: Kết nối tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề

Tạo cơ hội giao thương thực chất

Với các cơ sở thủ công mỹ nghệ, hiệu quả xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn ở khả năng tìm kiếm khách hàng, kết nối đối tác và duy trì đầu ra sau hội chợ. Thực tế từ những doanh nghiệp, nghệ nhân nhiều năm tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026 (Hanoi Giftshow 2026) cho thấy, hội chợ đã tạo cơ hội tiếp cận thị trường và phát triển đơn hàng.

Nghệ nhân sơn mài Thanh Bình - Chủ một cơ sở sản xuất tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Thường Tín, Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn Báo Công Thương, nghệ nhân sơn mài Thanh Bình - chủ cơ sở sản xuất tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Thường Tín, Hà Nội cho biết, đã tham gia hội chợ khoảng 8 năm liên tục. Với cơ sở sản xuất, hội chợ là dịp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và học hỏi kinh nghiệm phát triển mẫu mã. “Chúng tôi tham gia hội chợ năm nào cũng có đơn hàng, từ các đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài cho đến những đơn hàng nhỏ lẻ của các đơn vị tổ chức sự kiện, tổ chức du lịch. Khách hàng đến mua hàng rất nhiều”, nghệ nhân Thanh Bình chia sẻ.

Bên cạnh tìm kiếm đơn hàng, hội chợ còn giúp nghệ nhân cập nhật thị hiếu và cải tiến sản phẩm. Qua mỗi kỳ tổ chức, các cơ sở có cơ hội quan sát, học hỏi mẫu mã từ những đơn vị khác để điều chỉnh sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng. Nghệ nhân Thanh Bình cho biết, người tiêu dùng trong nước ngày càng tinh tế, đòi hỏi cơ sở phải thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng. Với sản phẩm truyền thống, việc giữ gìn kỹ thuật chế tác cần đi cùng khả năng thích ứng với thị trường để nâng cao sức cạnh tranh.

Hiệu quả kết nối của Hanoi Giftshow cũng được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Liên Thắng (tỉnh Hưng Yên) ghi nhận sau 7 năm tham gia. Doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mây, tre, đan, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó có Mỹ, Canada và các thị trường khác.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Dũng Anh, Quản lý Sale và Marketing của công ty nhấn mạnh, hội chợ tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng quan hệ hợp tác. “Với Hanoi Giftshow thì chúng tôi đã tham gia được 7 năm rồi và đây phải nói là một trong những hỗ trợ tốt nhất để chúng tôi tiếp cận được với rất nhiều khách hàng”, ông Dũng Anh chia sẻ.

Sau khi tiếp xúc tại hội chợ, khách hàng có thể đến trực tiếp doanh nghiệp để trao đổi kỹ hơn về nhu cầu, mong muốn và sản phẩm phù hợp. Quá trình này giúp hai bên làm rõ yêu cầu về kiểu dáng, chất lượng, khả năng đáp ứng đơn hàng, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài. “Đối với hàng thủ công mỹ nghệ, việc trao đổi trực tiếp đặc biệt quan trọng bởi sản phẩm có đặc thù về chất liệu, kiểu dáng và phương thức chế tác. Khách hàng có thể đặt ra yêu cầu riêng về thiết kế, do đó doanh nghiệp cần hiểu rõ nhu cầu để hoàn thiện sản phẩm”, ông Dũng Anh cho biết thêm.

Ông Đinh Dũng Anh - Quản lý Sale và Marketing, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Liên Thắng (tỉnh Hưng Yên).

Kết hợp xúc tiến trực tiếp với thương mại điện tử

Bên cạnh hội chợ truyền thống, thương mại điện tử đang trở thành kênh quảng bá và tiêu thụ quan trọng đối với doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. Công ty Liên Thắng hiện kinh doanh trên các sàn Amazon, Alibaba và một số nền tảng khác, đồng thời có các cửa hàng vệ tinh. Doanh nghiệp cũng triển khai quảng cáo để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng.

Theo ông Dũng Anh, kết hợp các kênh bán hàng giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận người mua. Trong đó, thương mại điện tử hỗ trợ quảng bá sản phẩm, còn hội chợ tạo điều kiện gặp gỡ trực tiếp, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác.

Thực tế cho thấy, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của các cơ sở làng nghề không dừng ở việc có thêm địa điểm trưng bày. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm đầu mối tiêu thụ và duy trì kết nối với khách hàng sau hội chợ.

Nghệ nhân Thanh Bình cho biết, cơ sở đã nhận được sự hỗ trợ của ngành Công Thương Hà Nội trong tìm kiếm khách hàng, livestream và tiếp cận khách hàng mới. Nghệ nhân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành để mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển từ hỗ trợ theo từng sự kiện sang kết nối liên tục, gắn hội chợ với quảng bá trên nền tảng số và tìm kiếm thị trường phù hợp. Qua đó, các cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, trong khi doanh nghiệp chủ động hơn trong phát triển sản phẩm và tổ chức đầu ra.

Định hướng này gắn với mục tiêu dài hạn của Hà Nội trong phát triển làng nghề. Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thủ đô có 1.350 làng nghề truyền thống, chiếm khoảng 45% số làng nghề cả nước. Những sản phẩm như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, dát vàng bạc Kiêu Kỵ vừa tạo giá trị kinh tế, vừa kết tinh bản sắc văn hóa và kỹ thuật chế tác được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Hanoi Giftshow 2026 giúp kết nối tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cho sản phẩm của làng nghề.

Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Thủ đô, Hà Nội định hướng chuyển ngành thủ công mỹ nghệ từ sản xuất hàng hóa theo phương thức truyền thống sang phát triển sản phẩm sáng tạo, tinh xảo, có giá trị gia tăng cao; tăng cường kết nối giữa văn hóa, công nghiệp sáng tạo, du lịch và xuất khẩu.

Thành phố nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, cải tiến mẫu mã và ứng dụng thiết kế hiện đại trên nền tảng di sản truyền thống. Đồng thời, Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ các ngành nghề, hội, hiệp hội và nghệ nhân tiếp cận, chuẩn bị đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường; mở rộng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiếp cận sâu hơn các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và những thị trường mới nổi.

Chuyển đổi số và thương mại điện tử cũng được xác định là yêu cầu tất yếu. Điều này đòi hỏi hoạt động xúc tiến thương mại phải gắn với nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến sản phẩm, quảng bá và duy trì quan hệ với khách hàng.

Qua ghi nhận trực tiếp từ các doanh nghiệp, Hanoi Gift Show 2026 đã phát huy tốt nhiệm vụ xúc tiến thương mại, góp sức đưa sản phẩm làng nghề của Hà Nội tiếp tục đến với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.