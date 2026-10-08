Hanoi Giftshow 2026: Đưa thủ công mỹ nghệ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu, Hanoi Giftshow 2026 phải giữ vai trò là đòn bẩy quan trọng, cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Một là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh: Khuyến khích các doanh nghiệp, nghệ nhân đổi mới mẫu mã, ứng dụng thiết kế hiện đại trên nền tảng di sản truyền thống, đồng thời, chuẩn bị các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững đáp ứng xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Hai là mở rộng thị trường xuất khẩu: Đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa các sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ Hà Nội tiếp cận sâu hơn vào các thị trường cao cấp như Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các thị trường mới nổi.

Ba là chuyển đổi số và thương mại điện tử: Đẩy mạnh quảng bá trực tuyến, số hóa không gian trưng bày để các sản phẩm làng nghề Hà Nội có thể giao thương quanh năm với bạn bè quốc tế./.