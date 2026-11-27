Hanoi Firebeat World Festival 2026 khai mạc sáng nay, ngày 27/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một bát phở nóng, đĩa bún chả bên hè phố hay hương cốm làng Vòng sẽ đứng ở đâu giữa cuộc hội ngộ của brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và BBQ Hàn Quốc?

Tại Hanoi Firebeat World Festival 2026, những món ăn mang dấu ấn Hà Nội có vị trí riêng giữa bữa tiệc ẩm thực năm châu. Thủ đô mở cửa chào đón những hương vị mới, đồng thời “khéo khoe” mình qua nhiều món ăn đã làm nên bản sắc.

Sáng nay, ngày 27/11, Lễ hội Ẩm thực Hà Nội 2026 – Hanoi Firebeat World Festival đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu,” sự kiện diễn ra từ ngày 27-29/11, quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế cùng gần 100 đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, kết hợp trải nghiệm ẩm thực với âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu văn hóa.

Vị Hà Nội giữa hội ngộ năm châu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon. Đó là kết tinh của lịch sử, phong tục, lối sống và cốt cách người Tràng An, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Với Hà Nội, ẩm thực là ký ức, là bản sắc, và là một cách để thế giới cảm nhận, nhớ về Thủ đô.”

Nhận diện ấy cũng là cơ sơ để Hà Nội giới thiệu mình tại lễ hội. Phía sau một bát phở, đĩa chả cá hay thức quà cốm là câu chuyện về nguyên liệu, kỹ nghệ chế biến, khẩu vị và nếp sống. Bởi giá trị của ẩm thực bản địa nằm ở bí quyết được gìn giữ, những người làm nghề bền bỉ và ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghi thức khai mạc lễ hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), chia sẻ: “Nhắc đến Hà Nội, nhiều người nhớ tới Hồ Gươm, những mùa hoa đặc trưng hay các công trình di sản. Nhưng với rất nhiều du khách, điều đọng lại sâu sắc nhất lại chính là những hương vị Hà Nội. Một bát phở nóng trong buổi sớm, một quán bún chả ven phố, hay một tách càphê bên góc nhỏ khu phố cổ.”

“Ẩm thực không chỉ là món ăn. Ẩm thực là văn hóa. Ẩm thực là ký ức. Ẩm thực là bản sắc. Và trên hết, ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau hơn, vượt qua khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Đó chính là nguồn cảm hứng để Hanoi Firebeat World Festival ra đời,” bà Phạm Thị Hiền nhấn mạnh.

Cuộc hội ngộ giữa ẩm thực Hà Nội, các vùng miền Việt Nam và những nền ẩm thực quốc tế vì thế mang ý nghĩa rộng hơn: Hà Nội có cơ hội giới thiệu giá trị đặc sắc của mình với bạn bè quốc tế; người dân và du khách được tiếp cận những kỹ nghệ, nguyên liệu, cách chế biến và phong vị từ nhiều nền văn hóa.

Những năm gần đây, ẩm thực ngày càng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội. Thủ đô được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024 và Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2025. Nhiều giá trị ẩm thực đặc sắc của Hà Nội cũng đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách.

Các đầu bếp quốc tế trổ tài tại lễ khai mạc lễ hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Có gì hấp dẫn phía sau mỗi quầy bếp?

Không gian lễ hội được bố trí tại sân Nam của VEC, rộng hơn 43.000m², với năm phân khu ẩm thực chủ đạo. Tâm điểm là World Culinary Festival – Lễ hội Ẩm thực Thế giới, đưa thực khách khám phá những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia qua hoạt động chế biến trực tiếp của các đầu bếp.

Tại Global Fire, nghệ thuật nướng, quay và hun khói quốc tế được giới thiệu qua những kỹ thuật chế biến đặc trưng. World Chef’s Grand Feast quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), cùng các nghệ nhân, đầu bếp và thương hiệu, trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi.

Thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm, thực khách có thể quan sát cách đầu bếp xử lý nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ và phối hợp gia vị. Mỗi quầy bếp trở thành một sân khấu nghề, nơi kỹ thuật chế biến gắn với câu chuyện văn hóa phía sau món ăn.

Phân khu Asian Flame đưa thực khách khám phá nghệ thuật sử dụng lửa và gia vị phương Đông qua yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ. Những món ăn mang phong vị Việt Nam cũng góp mặt với lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén, cá pa pỉnh tộp đậm chất Tây Bắc.

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Sắc màu Việt Nam hiện diện tại lễ hội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Giữa cuộc hội ngộ ấy, Hanoi Heritage dành vị trí cho những món ăn làm nên bản sắc Thủ đô: phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và càphê trứng. Thực khách có thể tận mắt xem nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha càphê và nghe câu chuyện giữ nghề. Đây là cách giới thiệu ẩm thực có chiều sâu, bởi người thưởng thức được xem người làm nghề thể hiện để hiểu thêm những giá trị sau từng công đoạn.

Hoàn thiện bức tranh là Beat Boulevard, nơi quy tụ các thương hiệu bia thủ công, bia nhập khẩu, đồ uống sáng tạo và món tráng miệng. Những dãy bàn chung tạo không gian để thực khách ngồi lại, chia sẻ hương vị và kết nối. Nhịp điệu lễ hội vì thế còn được tạo nên từ những cuộc gặp gỡ quanh bàn tiệc.

Thêm dư địa cho du lịch và công nghiệp văn hóa

Một điểm nhấn khác của Firebeat 2026 là Global BBQ Championship – Giải vô địch BBQ quốc tế, sân chơi dành cho các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp trình diễn, so tài kỹ thuật nướng đặc trưng. Các doanh nghiệp, tập thể cũng có cơ hội tranh Cúp Doanh nghiệp và Cúp Truyền thông.

Các cuộc thi do GRILLOGIA by Don David tổ chức, với sự bảo chứng chuyên môn của ban giám khảo quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA). Hoạt động này tạo cơ hội để cộng đồng đầu bếp trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế.

Bên cạnh ẩm thực, Firebeat Global Concert mang đến các chương trình biểu diễn của nghệ sỹ, DJ với sự kết hợp âm thanh, ánh sáng; trong khi Global Culture Village giới thiệu nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và giao lưu văn hóa mở rộng trải nghiệm của công chúng, tạo thêm lý do để du khách dành thời gian tại lễ hội.

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, người trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho sự kiện, chia sẻ: “Tôi cùng các đầu bếp quốc tế sẽ mang đến Firebeat 2026 những sản phẩm BBQ tinh hoa cùng nhiều tâm huyết để ‘chiêu đãi’ khách hàng. Tôi tin tưởng rằng Lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai.”

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Phát huy giá trị ẩm thực cũng là cách chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Một lễ hội kéo dài ba ngày chưa thể tự tạo nên thương hiệu điểm đến bền vững. Sức sống của sự kiện sẽ phụ thuộc vào chất lượng tổ chức, khả năng làm mới nội dung qua từng mùa và những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để du khách quay trở lại. Quan trọng hơn, các kết nối giữa đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cần tiếp tục được nuôi dưỡng sau khi lễ hội khép lại.

Với Hanoi Firebeat World Festival, điều đáng chờ đợi là cơ hội để Hà Nội quảng bá những nét đẹp văn hóa ẩm thực của mình. Giữa những hương vị năm châu, bản sắc Hà Nội càng cần được nhận diện rõ, bởi một điểm đến có sức hấp dẫn lâu dài luôn cần biết mình có gì để chia sẻ với thế giới./.

Ngày hội của các nền văn hóa ẩm thực. (Ảnh: CTV/Vietnam+)