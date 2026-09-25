Hanoi Buffaloes rút ngắn tỷ số loạt chung kết VBA 2026

AJ Bramah ném bóng trước áp lực phòng ngự từ các tay chắn Saigon Heat. (Ảnh: VBA)

Bước vào trận đấu thứ ba tại nhà thi đấu MLC, tối 24/9, Saigon Heat nắm lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp và đứng trước cơ hội sớm kết thúc loạt chung kết. Đội chủ nhà giữ nguyên đội hình xuất phát, trong khi Hanoi Buffaloes đưa Trần Phi Hoàng Long vào đánh chính thay Đặng Thái Hưng.

Saigon Heat tiếp tục phát huy khả năng phòng ngự từng giúp họ chiếm ưu thế trong hai trận đầu. Các cầu thủ chủ nhà tổ chức bọc lót chặt chẽ, thường xuyên áp dụng phương án hai người theo kèm để hạn chế những mũi tấn công của Hanoi Buffaloes.

Ở chiều ngược lại, Brandis Raley-Ross đóng vai trò dẫn dắt hàng công Saigon Heat. Cùng cú ném 3 điểm của Nguyễn Phúc Vinh ở cuối hiệp, đội chủ nhà tạo được lợi thế 28-18 sau 10 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Raley-Ross tiếp tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Hanoi Buffaloes bằng kinh nghiệm xử lý và khả năng tạo ra những tình huống phạm lỗi từ đối phương. Tuy nhiên, đội khách bắt đầu cải thiện thế trận nhờ nỗ lực của Ariyon Williams, AJ Bramah và Amir Gholizadeh.

Brandis Raley-Ross xoay sở giữa vòng vây các cầu thủ Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Sự năng động của Trần Phi Hoàng Long cũng mang lại thêm phương án cho Hanoi Buffaloes. Đội đương kim vô địch từng bước thu hẹp khoảng cách và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 44-51.

Những tín hiệu tích cực cuối hiệp 2 được Hanoi Buffaloes duy trì sau giờ nghỉ. Trần Phi Hoàng Long tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các trụ cột, giúp đội khách san bằng tỷ số 53-53.

Từ thời điểm này, thế trận trở nên cân bằng khi khoảng cách giữa hai đội thường xuyên được duy trì dưới 5 điểm. Trong thời điểm giằng co, Lian Ramiro ghi 8 điểm ở giai đoạn cuối hiệp 3, góp phần giúp Hanoi Buffaloes lần đầu vượt lên dẫn 68-67 trước khi bước vào hiệp quyết định.

Sang hiệp 4, Hanoi Buffaloes tập trung khai thác khu vực cận rổ khi hai cầu thủ phòng ngự quan trọng của Saigon Heat là Nyang Wek và Tim Waale đều đã phạm bốn lỗi cá nhân.

Đinh Tiến Công dẫn bóng phản công cho Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

AJ Bramah tận dụng cơ hội để liên tục tấn công khu vực hình thang, giúp đội khách từng bước tạo khoảng cách hai chữ số. Khi Saigon Heat nỗ lực tìm cách trở lại, khả năng ném xa của Hanoi Buffaloes trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Từ thời điểm dẫn 10 điểm, Đinh Tiến Công và Lian Ramiro liên tiếp thực hiện thành công ba cú ném 3 điểm, giúp Hanoi Buffaloes gia tăng cách biệt và kiểm soát những phút còn lại.

Đội khách kết thúc trận đấu với chiến thắng 97-80, qua đó tránh được thất bại thứ ba liên tiếp trong loạt chung kết.

AJ Bramah được trao danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 30 điểm, 20 rebound (bắt bóng bật bảng) và thực hiện thành công 8 trong 9 quả ném phạt, đạt hiệu suất 88%.

Sau trận đấu, Bramah cho biết chiến thắng giúp Hanoi Buffaloes có thêm động lực nhưng toàn đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh nhấn mạnh mục tiêu của đội là tiếp tục khắc phục những sai sót, duy trì sự đoàn kết và hướng tới hai chiến thắng tiếp theo để bảo vệ chức vô địch.

Bên cạnh màn trình diễn của Bramah, Hanoi Buffaloes nhận được đóng góp từ nhiều vị trí. Toàn bộ các cầu thủ trong danh sách của huấn luyện viên Matt Van Pelt đều được trao cơ hội ra sân. Trong đó, Trần Phi Hoàng Long và Đinh Tiến Công cùng ghi 10 điểm, góp phần quan trọng vào quá trình đảo chiều thế trận.

Khả năng tranh chấp bóng cũng tạo nên khác biệt đáng kể. Hanoi Buffaloes có 53 rebound, trong khi Saigon Heat chỉ đạt 33, qua đó giúp đội khách có thêm quyền kiểm soát bóng và hạn chế những cơ hội tấn công tiếp theo của đối phương.

Chiến thắng 97-80 giúp Hanoi Buffaloes rút ngắn tỷ số loạt chung kết xuống còn 1-2. Saigon Heat vẫn nắm lợi thế, nhưng cuộc đua tới chức vô địch VBA 2026 sẽ tiếp tục sau khi nhà đương kim vô địch giành được chiến thắng đầu tiên trong loạt trận.