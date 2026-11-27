Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp báo công bố những điểm mới của HANIFF VIII

Điểm hẹn của các nền điện ảnh

Tại cuộc họp báo giới thiệu HANIFF VIII ngày 26.11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim nhấn mạnh, qua 7 kỳ tổ chức, HANIFF từng bước khẳng định uy tín, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa, trở thành điểm hẹn của giới làm phim trong nước và quốc tế. Với chủ đề Điện ảnh - Kết nối - Phát triển, Liên hoan năm nay tiếp tục phát huy vai trò của điện ảnh trong giao lưu văn hóa, đồng thời hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026 tại Hà Nội, HANIFF VIII do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở VHTTDL Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, BTC đã tuyển chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 7 phim so với kỳ Liên hoan năm 2024. Trong đó, 37 phim dự thi gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại và 8 phim trong Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Chất lượng tuyển chọn được thể hiện qua sự góp mặt của 7 tác phẩm đại diện các quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027, gồm: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và phim Việt Nam Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Đáng chú ý, cả 6 phim nước ngoài đều được HANIFF tuyển chọn trước khi các quốc gia công bố đại diện chính thức tham dự Oscar.

Các nhà làm phim nữ cũng tạo dấu ấn tại HANIFF VIII khi có 5 trong số 12 phim dài dự thi do nữ đạo diễn thực hiện: Everytime của Sandra Wollner, Silent Friend của Ildikó Enyedi, Ben’imana của Marie-Clémentine Dusabejambo, Moonglow của Isabel Sandoval và Hold on to Me của Myrsini Aristidou. Các tác phẩm mang đến những góc nhìn đa dạng về đời sống, thân phận con người và bản sắc văn hóa.

Bên cạnh phim tranh giải, Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới giới thiệu 27 phim dài và 22 phim ngắn, phản ánh sự đa dạng trong phong cách sáng tạo của điện ảnh quốc tế hai năm gần đây. Trong khi đó, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản dành riêng cho phim hoạt hình với những tác phẩm nổi tiếng như Vùng đất linh hồn (Spirited Away), 5 Centimeters per Second, Your Name… Đây cũng là dịp để giới làm phim Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm phát triển lĩnh vực hoạt hình của xứ sở hoa anh đào.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có 350 khách quốc tế là các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và đại diện các doanh nghiệp điện ảnh.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 28.11; lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20h ngày 2.12, cùng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh các hoạt động trình chiếu, tranh giải, giới làm phim trong nước và quốc tế sẽ có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua các chương trình chuyên môn, triển lãm và kết nối thị trường.

Những cơ hội vượt ra ngoài màn ảnh

Lần đầu tiên, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức trong khuôn khổ HANIFF, mở rộng cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam và đối tác quốc tế.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, VFM có quy mô khoảng 3.000m² với gần 60 gian hàng; 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 71 nhà mua phim quốc tế đã xác nhận tham gia. Triển lãm tập trung vào giới thiệu doanh nghiệp, dự án, kết nối giao thương B2B, mua bán, trao đổi bản quyền, hợp tác sản xuất, đầu tư và tổ chức hội thảo chuyên ngành. Được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, VFM tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường phim ảnh, truyền hình và nội dung số.

Cùng với VFM, Chợ Dự án làm phim tiếp tục là nơi gặp gỡ giữa các nhà làm phim với nhà sản xuất, nhà đầu tư và đơn vị phát hành. Năm nay, 10 dự án được lựa chọn vào vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án Việt Nam: Bột và hoa, Bạn muốn hẹn hò?, Nhất quyết không nghèo, Thiên An, Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny và 5 dự án đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia, Bangladesh. Đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ hoàn thiện dự án, tìm kiếm nguồn lực đưa ý tưởng sáng tạo vào sản xuất, phát hành.

Một hoạt động mới khác là Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus), với các lớp chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế do ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ hướng dẫn. Chương trình gắn đào tạo với nhu cầu tuyển chọn diễn viên cho 4 dự án: Tuyên ngôn độc lập, Con đường tôi đã chọn, Thiên mạc hùng ca và một dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc.

Các diễn viên còn được hỗ trợ số hóa hình ảnh bằng công nghệ AI Avatar, mở rộng cơ hội tham gia các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quảng cáo, sản xuất nội dung số và các sản phẩm giải trí thế hệ mới. Việc khai thác hình ảnh được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Ông Đặng Trần Cường cho biết, HANIFF VIII cũng mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; những tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là các phim đạt doanh thu trên 200 tỉ đồng, cùng những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phát hành phim. Cách tiếp cận này cho thấy sự quan tâm của Liên hoan đến cả giá trị nghệ thuật và hiệu quả kinh tế của tác phẩm.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Liên hoan chú trọng mở rộng cơ hội thưởng thức điện ảnh cho công chúng. Phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp ở Hà Nội, kết hợp với các buổi chiếu ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây. Chương trình chiếu phim ngoài trời bắt đầu từ 18h30, giới thiệu 10 tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện, phim ngắn và hoạt hình, trong đó có Mùi cỏ cháy, Hẹn em ngày nhật thực, Con kể ba nghe.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có hai triển lãm Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô và Hà Nội qua những khuôn hình, giới thiệu hình ảnh Thủ đô qua các thời kỳ lịch sử. Hai hội thảo chuyên ngành về chính sách phát triển phim hoạt hình Nhật Bản và quảng bá, kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng được tổ chức.

Với những đổi mới trong phương thức tổ chức, HANIFF VIII hướng tới gắn kết giao lưu nghệ thuật với phát triển công nghiệp điện ảnh. Khả năng đưa các dự án đến với nhà đầu tư, biến những cuộc gặp gỡ thành cơ hội hợp tác thực chất sẽ là thước đo hiệu quả lâu dài của Liên hoan.