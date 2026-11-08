HANIFF VIII tổ chức 5 điểm chiếu phim công cộng phục vụ khán giả

Cụ thể, chương trình chiếu phim lưu động dự kiến diễn ra tại 5 địa điểm thuộc các phường, xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Sơn Tây và Cầu Giấy. Bên cạnh đó, không gian chiếu phim và giao lưu điện ảnh sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 26/11 đến 2/12.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, hai tọa đàm chuyên môn cũng được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản” (ngày 29/11) tập trung chia sẻ kinh nghiệm sản xuất phim, đặc biệt là phim hoạt hình, cùng nghệ thuật kể chuyện và khai thác các đề tài về con người, xã hội.

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và Kết nối quốc tế” (ngày 30/11) sẽ thảo luận giải pháp quảng bá phim Việt, kinh nghiệm quốc tế và vai trò của cơ quan quản lý trong chiến lược đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" giao lưu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Cục Điện ảnh cung cấp

Đáng chú ý, Chợ phim dự kiến diễn ra từ ngày 23/11 đến 4/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tạo không gian giới thiệu, giao dịch và kết nối các sản phẩm điện ảnh, văn hóa, du lịch, bối cảnh quay phim, poster, trailer và sản phẩm phái sinh của các đơn vị trong nước, quốc tế.

Ngoài ra, triển lãm quảng bá hình ảnh Hà Nội qua điện ảnh sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12 tại khu vực số 93 Đinh Tiên Hoàng.

Các hoạt động bên lề gồm chương trình Ươm mầm tài năng (HANIFF Campus), Chợ Dự án làm phim, chiếu phim dành cho phóng viên báo chí và tham quan dành cho đại biểu quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động trình chiếu, giao lưu, xúc tiến và kết nối chuyên môn, HANIFF VIII hướng tới nâng tầm Liên hoan phim thành thương hiệu quốc gia và quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội, giới thiệu bản sắc và sức sáng tạo của điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.