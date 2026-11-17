Theo Ban tổ chức, các Ban Giám khảo HANIFF VIII được thành lập theo ba hạng mục: Phim dài, Phim ngắn và Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet). Thành viên là những đạo diễn, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh.

Ở hạng mục Phim dài, Ban Giám khảo có sự tham gia của các gương mặt đến từ nhiều nền điện ảnh, trong đó có đạo diễn Kazakhstan Adilkhan Yerzhanov, chuyên gia điện ảnh Nhật Bản Ishizaka Kenji và diễn viên, nhà sản xuất Việt Nam Kaity Nguyễn.

Adilkhan Yerzhanov được biết đến với phong cách làm phim giàu tính biểu tượng, kết hợp châm biếm và suy tư về các vấn đề xã hội đương đại.

Trong khi đó, Ishizaka Kenji có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tuyển chọn phim, xây dựng chương trình và phát triển dự án tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo (TIFF), đồng thời tham gia giảng dạy tại Viện Điện ảnh Nhật Bản.

Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam đương đại, hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất và sản xuất phim.

Kết nối kinh nghiệm và góc nhìn điện ảnh quốc tế

Ở hạng mục Phim ngắn, các thành viên Ban Giám khảo có nền tảng chuyên môn đa dạng, gắn với hoạt động sáng tác, sản xuất, nghiên cứu và phát triển điện ảnh.

Sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia góp phần mở rộng góc nhìn trong đánh giá tác phẩm, từ ngôn ngữ thể hiện, cách kể chuyện đến giá trị nghệ thuật và những vấn đề xã hội được phản ánh.

Đối với Ban Giám khảo AFCNet, bà Trịnh Lê Minh Hằng (Hằng Trịnh), nhà sản xuất, đạo diễn và nhà phát hành phim Việt Nam, là một trong những thành viên.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh bản quyền và phát hành phim quốc tế, bà từng tham gia đưa phim Việt Nam đến hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời có kinh nghiệm trong các dự án hợp tác sản xuất, phát hành quốc tế.

Việc quy tụ 11 thành viên Ban Giám khảo với chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng thể hiện định hướng tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh thế giới. Đây cũng là dịp để các nhà làm phim, chuyên gia trong nước tiếp cận những kinh nghiệm mới trong sáng tác, tuyển chọn, sản xuất và phát hành phim.

HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Hà Nội, hướng tới tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế.