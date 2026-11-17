Theo đó, HANIFF VIII thành lập ba Ban Giám khảo gồm: Ban Giám khảo Phim dài, Ban Giám khảo Phim ngắn và Ban Giám khảo Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet).

Giáo sư Rod Stoneman (Ireland) làm Chủ tịch Ban Giám khảo Phim dài

Ban Giám khảo Phim dài gồm 5 thành viên, do Giáo sư Rod Stoneman (Ireland) làm Chủ tịch. Ông là nhà làm phim, nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục điện ảnh với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và phát triển điện ảnh quốc tế.

Từng giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ Điện ảnh Ireland, Rod Stoneman có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra quốc tế, đặc biệt thông qua chương trình Vietnam Cinema trên Channel 4 (Anh) từ năm 1991 và các hoạt động hợp tác với những đạo diễn Việt Nam như Trần Văn Thủy, Đặng Nhật Minh.

Giáo sư Ishizaka Kenji (Nhật Bản), hiện là Cán bộ Chương trình Cấp cao tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo là thành viên BGK Phim dài

Các thành viên còn lại gồm Giáo sư Ishizaka Kenji (Nhật Bản), hiện là Cán bộ Chương trình Cấp cao tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo; đạo diễn, biên kịch Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan), hai lần có phim góp mặt trong chương trình chính thức của Liên hoan Phim Cannes; đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu Shalahuddin Siregar (Indonesia), người có nhiều tác phẩm được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế; và diễn viên, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Bình An (Kaity Nguyễn, Việt Nam).

Đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu điện ảnh người Pháp Pascal-Alex Vincent làm Chủ tịch BGK Phim ngắn

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim độc lập Aditya Assarat (Thái Lan) là thành viên BGK Phim ngắn

Trong đó, Kaity Nguyễn được biết đến qua các bộ phim Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng và Tử chiến trên không. Không chỉ hoạt động diễn xuất, cô còn tham gia sản xuất, đầu tư và phát triển các dự án điện ảnh, từng là thành viên Ban Giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) năm 2026.

Ban Giám khảo Phim ngắn gồm 3 thành viên, do đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu điện ảnh người Pháp Pascal-Alex Vincent làm Chủ tịch. Ông là chuyên gia nghiên cứu lịch sử điện ảnh Nhật Bản, giảng viên tại Đại học Sorbonne Nouvelle (Paris 3), đồng thời là đạo diễn của nhiều phim ngắn, phim tài liệu và phim truyện.

Đáng chú ý, phim tài liệu Satoshi Kon: The Illusionist do ông thực hiện được lựa chọn trình chiếu tại chương trình Cannes Classics năm 2021.

Đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch Nonzee Nimibutr (Thái Lan) làm Chủ tịch BGK AFCNet

Hai thành viên còn lại là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim độc lập Aditya Assarat (Thái Lan) và đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim Hà Lệ Diễm (Việt Nam).

Aditya Assarat là gương mặt tiêu biểu của điện ảnh nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, được biết đến với bộ phim Wonderful Town (2007), từng giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Ông hiện điều hành Purin Pictures, quỹ khu vực hỗ trợ tài chính cho các nhà làm phim độc lập tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Hà Lệ Diễm gây tiếng vang với phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương. Tác phẩm được công chiếu tại Liên hoan Phim tài liệu quốc tế Amsterdam (IDFA), giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, lọt vào danh sách rút gọn Giải Oscar lần thứ 95 và được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, đào tạo và phát triển điện ảnh tài liệu độc lập tại Việt Nam.

Ban Giám khảo AFCNet gồm 3 thành viên, do đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch Nonzee Nimibutr (Thái Lan) làm Chủ tịch. Ông là một trong những gương mặt tiên phong của Làn sóng mới điện ảnh Thái Lan, nổi tiếng với bộ phim Nang Nak và nhiều tác phẩm được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế. Năm 2008, ông được trao Giải Silpathorn của Bộ Văn hóa Thái Lan nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật đương đại.

Hai thành viên Ban Giám khảo AFCNet là Eduardo Lejano Jr. (Philippines), Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Quezon City, Giám đốc nghệ thuật Liên hoan Phim quốc tế QCinema, đồng thời là Phó Chủ tịch Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC); và bà Trịnh Lê Minh Hằng (Hằng Trịnh, Việt Nam), nhà sản xuất, đạo diễn và nhà phát hành phim với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh bản quyền và phân phối phim quốc tế.

Giám đốc điều hành Ủy ban Điện ảnh Quezon City, Giám đốc nghệ thuật Liên hoan Phim quốc tế QCinema, đồng thời là Phó Chủ tịch Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC) Eduardo Lejano Jr. (Philippines) là thành viên BGK AFCNet

Với kinh nghiệm hoạt động đa dạng, các thành viên Ban Giám khảo sẽ tham gia đánh giá, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc ở từng hạng mục. Riêng Ban Giám khảo AFCNet đảm nhiệm việc lựa chọn phim dài dự thi xuất sắc đến từ các quốc gia thành viên để trao giải thưởng của Mạng lưới.

Việc quy tụ các chuyên gia điện ảnh đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau không chỉ góp phần bảo đảm tính chuyên môn trong công tác chấm chọn mà còn thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối và hợp tác quốc tế của HANIFF VIII. Qua đó, Liên hoan Phim hướng tới tôn vinh những sáng tạo điện ảnh có giá trị, khuyến khích các tài năng mới và thúc đẩy sự phát triển đa dạng của điện ảnh khu vực và thế giới.