Sáng 26/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo công bố HANIFF VIII. Với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, sự kiện năm nay hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật, đồng thời mở rộng hợp tác và kết nối thị trường điện ảnh trong nước với quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Hà Anh)

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VIII, cho biết liên hoan phim là sự tiếp nối hành trình 7 kỳ tổ chức, hướng tới nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, đơn vị phát hành và tổ chức điện ảnh, tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường.

Phim Việt góp mặt tại hạng mục Phim dài dự thi

Theo Ban tổ chức, từ gần 870 tác phẩm đăng ký tham dự, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 124 bộ phim dài và phim ngắn đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ để trình chiếu và tranh giải.

Ở hạng mục Phim dài dự thi, có 12 tác phẩm được lựa chọn, trong đó điện ảnh Việt Nam góp mặt với bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, sản xuất năm 2026.

Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải ở hạng mục này, bên cạnh 11 phim đến từ Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Argentina, Hungary, Campuchia, Gabon, Hy Lạp, Philippines và Nepal.

Hạng mục Phim ngắn dự thi có 25 tác phẩm, gồm 12 phim nước ngoài và 13 phim Việt Nam thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu và hoạt hình.

Bên cạnh các chương trình dự thi, khán giả Thủ đô còn có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và trong nước thông qua các chương trình chiếu phim chuyên đề.

Cụ thể, Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới giới thiệu 49 tác phẩm; Chương trình Phim Việt Nam đương đại có 30 tác phẩm và Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản tuyển chọn 8 bộ phim.

Lần đầu có triển lãm phim và nội dung số quy mô quốc tế

Một điểm mới đáng chú ý của HANIFF VIII là lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan phim, đánh dấu bước mở rộng từ hoạt động giao lưu nghệ thuật sang kết nối thương mại và phát triển thị trường.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, triển lãm có diện tích khoảng 3.000m², quy tụ gần 60 gian hàng, với sự tham gia của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 71 nhà mua hàng quốc tế. Các hoạt động tập trung vào giao dịch bản quyền, xúc tiến đầu tư và tổ chức hơn 10 hội thảo chuyên sâu.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động triển lãm được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị sản xuất, phát hành và các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội đưa tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường nước ngoài.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Hà Anh)

HANIFF VIII dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có khoảng 350 khách quốc tế. Các hoạt động bên lề gồm chiếu phim ngoài trời, giao lưu nghệ sĩ, hội thảo chuyên ngành, Chợ Dự án làm phim và Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh.

Lễ khai mạc và lễ bế mạc, trao giải HANIFF VIII dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11 và 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hai sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.