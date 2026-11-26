Đáng chú ý, 7/12 phim dài dự thi là đại diện các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027; chương trình Toàn cảnh giới thiệu nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh thế giới, trong khi Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản dành không gian riêng cho 8 bộ phim hoạt hình đặc sắc.

Cảnh trong phim "Elephants in the Fog" của đạo diễn Abinash Bikram Shah, Nepal tham dự hạng mục Phim dài dự thi

7 phim dự thi là đại diện các nước tham gia sơ tuyển Oscar 2027

Trong số 12 phim dài tranh giải tại HANIFF VIII, có 7 tác phẩm là đại diện các quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 năm 2027, gồm: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Đáng chú ý, ngoại trừ đại diện Việt Nam Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, 6 bộ phim nước ngoài kể trên đều được HANIFF lựa chọn trước khi các quốc gia công bố tác phẩm đại diện tham dự đường đua Oscar. Điều này cho thấy sự cập nhật của Liên hoan đối với những tác phẩm mới, có dấu ấn trong đời sống điện ảnh quốc tế.

Một điểm đáng chú ý khác là sự hiện diện của các nữ đạo diễn. Trong 12 phim dài dự thi, có 5 tác phẩm do nữ đạo diễn thực hiện, gồm Everytime của Sandra Wollner, Silent Friend của đạo diễn kiêm biên kịch Ildikó Enyedi, Ben’imana của Marie-Clémentine Dusabejambo, Moonglow của Isabel Sandoval và Hold on to Me của Myrsini Aristidou.

Cảnh trong bộ phim "Becoming Human" của đạo diễn Polen Ly, Campuchia

Mỗi nữ đạo diễn mang đến một dấu ấn sáng tạo riêng, từ khai thác chiều sâu tâm lý con người, những vấn đề xã hội, bản sắc văn hóa đến trải nghiệm cá nhân và thân phận con người trong thế giới đương đại. Sự góp mặt của các tác phẩm này cũng phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong sáng tạo điện ảnh quốc tế.

Toàn cảnh điện ảnh thế giới qua những tác phẩm đoạt giải

Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới tại HANIFF VIII giới thiệu 27 phim dài và 22 phim ngắn, tạo nên một không gian thưởng thức đa dạng về phong cách, ngôn ngữ điện ảnh và chủ đề. Nhiều tác phẩm trong chương trình từng tham dự hoặc giành giải tại các liên hoan phim quốc tế uy tín trong hai năm gần đây.

Trong đó, La Grazia (Italy) của đạo diễn Paolo Sorrentino là tác phẩm nổi bật với phong cách kể chuyện tinh tế, giàu chất hài hước và khả năng phân tích tâm lý sâu sắc. Paolo Sorrentino từng giành giải Oscar Phim nước ngoài xuất sắc với The Great Beauty. Tại Liên hoan phim Venice năm 2025, La Grazia tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Toni Servillo.

Đến từ Bulgaria, The Dreamed Adventure của đạo diễn Valeshka Grisebach mang màu sắc thể nghiệm khi kết hợp ngôn ngữ phim truyện và phim tài liệu, thách thức những cách kể chuyện quen thuộc của điện ảnh. Tác phẩm đã giành Giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Bộ phim "Hold on to Me" của đạo diễn Myrsini Aristidou

Trong khi đó, Case 137 của đạo diễn Dominik Moll (Pháp) đặt ra vấn đề về việc sử dụng bạo lực quá mức của cảnh sát. Phim theo chân một nữ điều tra viên phải đối diện với những khó khăn về tâm lý và chuyên môn khi điều tra, tìm cách đưa những người cùng ngành ra trước công lý. Tác phẩm từng tranh giải tại Cannes 2025 và sau đó mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Léa Drucker tại giải César của điện ảnh Pháp.

Một lát cắt khác của đời sống con người được thể hiện qua Mirrors No.3 (Đức) của đạo diễn Christian Petzold. Bộ phim khai thác nỗi đau mất người thân trong gia đình bằng cách thể hiện hiện đại, giàu sức ám ảnh và cảm xúc, từng giành giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Lisbon 2025.

Bộ phim "Everytime" của đạo diễn Sandra Wollner

Điện ảnh châu Á góp mặt với Secret of a Mountain Serpent (Ấn Độ) của đạo diễn Nidhi Saxena. Mang nhịp điệu chậm rãi, giàu chất thơ, bộ phim khai thác vẻ đẹp độc đáo của vùng núi Himalaya như một phần quan trọng trong câu chuyện. Tác phẩm từng giành giải New Voice Award tại Liên hoan phim Bangkok 2025.

Cũng khai thác những thân phận cá nhân trong xã hội hiện đại, A Poet (Colombia) của đạo diễn Simón Mesa Soto kể câu chuyện về những khó khăn của một nhà thơ, nhưng không nặng nề bi lụy mà đan xen những nét hồn nhiên, hài hước, tạo sự đồng cảm với người xem. Phim từng nhận được nhiều giải thưởng tại Cannes, San Sebastian và các liên hoan phim khác.

Đặc biệt, Narciso (Paraguay) của đạo diễn Marcelo Martinessi đưa khán giả trở lại một giai đoạn lịch sử ngột ngạt dưới chế độ độc tài quân sự ở Paraguay. Phim khắc họa số phận bi thảm của một ca sĩ nhạc rock’n’roll trong xã hội mà người đồng tính phải đối mặt với sự đàn áp.

Tác phẩm từng đoạt giải tại Liên hoan phim Berlin và Mar del Plata năm 2026, đồng thời được Paraguay lựa chọn làm đại diện tham dự Oscar 2027.

Bộ phim "Queen at Sea" của đạo diễn Lance Hammer

Các vấn đề xã hội đương đại cũng là mạch nội dung xuyên suốt một số tác phẩm khác. Lesson Learned (Hungary) của đạo diễn Balint Szimler đi sâu phản ánh những vấn đề trong hệ thống giáo dục hiện đại, từng giành hai giải thưởng tại Liên hoan phim Locarno 2024. The Currents (Thụy Sĩ) của đạo diễn Milagros Mumenthaler khai thác tâm lý con người bằng lối kể chuyện tối giản, gợi mở, từng được trao giải tại Liên hoan phim San Sebastian 2025.

Trong khi đó, What Does That Nature Say To You (Hàn Quốc) mang đậm phong cách điện ảnh tác giả của đạo diễn Hong Sangsoo. Những câu chuyện gần gũi trong đời sống được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, tự nhiên, tạo cảm giác như không có sự dàn dựng, gần với ngôn ngữ phim tài liệu.

Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản với 8 phim hoạt hình đặc sắc

Bên cạnh các chương trình dự thi và Toàn cảnh, HANIFF VIII còn dành một không gian riêng giới thiệu điện ảnh Nhật Bản thông qua 8 bộ phim hoạt hình tiêu biểu.

Cảnh trong phim "Hộ Linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh"

Chương trình là dịp để khán giả khám phá một nền điện ảnh có khả năng kết nối văn hóa, cảm xúc và trí tưởng tượng vượt qua những ranh giới địa lý. Các tác phẩm được lựa chọn không đi theo một công thức sáng tạo chung mà mở ra hành trình khám phá sự phát triển, đa dạng trong phong cách và sức ảnh hưởng của hoạt hình Nhật Bản đối với nhiều thế hệ khán giả trong nước và quốc tế.

Trong số đó có những tác phẩm đã trở thành dấu mốc của điện ảnh hoạt hình thế giới như Spirited Away, 5 Centimeters per Second và Your Name. Mỗi bộ phim mang một cách tiếp cận riêng về con người, ký ức, tình yêu, thiên nhiên và thế giới tưởng tượng, đồng thời cho thấy khả năng biểu đạt phong phú của nghệ thuật hoạt hình Nhật Bản.

Đáng chú ý, nhân dịp HANIFF VIII, Spirited Away (tựa tiếng Việt: Vùng đất linh hồn) sẽ được tái khởi chiếu tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 4.12.2026. Bộ phim từng giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2002 và giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 75 năm 2003.

Với sự đa dạng về quốc gia, đề tài và phong cách thể hiện, các chương trình phim tại HANIFF VIII không chỉ tạo cơ hội để khán giả tiếp cận những tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, mà còn mở rộng không gian giao lưu, đối thoại giữa các nền điện ảnh. Qua đó, Liên hoan góp phần đưa những xu hướng sáng tạo mới của điện ảnh thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.