HANIFF VIII: Nhiều hoạt động điện ảnh và giao lưu quốc tế tại Hà Nội

Lễ Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra lúc 19h30 tối thứ Bảy, ngày 28/11/2026, với chương trình thảm đỏ và lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trong thời lượng khoảng 90 phút tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Đây sẽ là đêm mở màn của ngày hội điện ảnh quốc tế, để khán giả cả nước cùng theo dõi và đón chờ những khoảnh khắc đầu tiên của Liên hoan phim.

Bên cạnh các chương trình phim, HANIFF VIII tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, sản xuất, phát hành và hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngày 29/11/2026, Tọa đàm "Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình" dự kiến diễn ra lúc 09h00 tại Hôtel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Chương trình tập trung trao đổi kinh nghiệm về chính sách phát triển điện ảnh, nghệ thuật sáng tạo, sản xuất và phát triển công nghiệp phim hoạt hình.

Ngày 30/11/2026, Tọa đàm "Điện ảnh Việt Nam – Quảng bá và kết nối quốc tế" tiếp tục được tổ chức tại Hôtel du Parc Hanoi, tập trung vào các vấn đề quảng bá điện ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim còn có Chợ Dự án làm phim; chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các lớp học chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế; hoạt động phát triển kịch bản (Script Lab) cùng các workshop về vai trò của biên kịch, quyền sở hữu trí tuệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo.

Đặc biệt, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, kết hợp các hoạt động giới thiệu, giao lưu và kết nối trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và công nghiệp nội dung số.

Hoạt động chiếu phim là một trong những nội dung trọng tâm của HANIFF VIII, với các chương trình phim dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm hoạt hình Nhật Bản được yêu thích như Spirited Away, Your Name. Trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản; những phim Việt Nam đương đại như Đại tiệc trăng máu, Tử chiến trên không, Vũ khúc mưa xuân; cùng nhiều tác phẩm đặc sắc từ các nền điện ảnh trên thế giới trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới.

Theo Chương trình tổng thể, các suất chiếu phim tại rạp dự kiến được tổ chức từ 09h00 đến 21h00 trong những ngày diễn ra Liên hoan Phim, tại các địa điểm gồm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội; Beta Cinema Giải Phóng, Imperial Plaza, số 360 Giải Phóng, Hà Nội; Cinestar Hà Đông, The LINC ParkCity, số 165 Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

Bên cạnh các suất chiếu tại rạp, chương trình chiếu phim ngoài trời và giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm, góp phần đưa các hoạt động của Liên hoan Phim đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Các địa điểm dự kiến gồm khu vực phố Lý Thái Tổ, không gian phố đi bộ Sơn Tây, khu vực ngoài trời Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Quảng trường Vườn hoa Lê Nin và Công viên Cầu Giấy.

Ngoài các hoạt động điện ảnh, chương trình HANIFF VIII còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan và thể thao.

Ngày 01/12/2026, chương trình tham quan Làng nghề Bát Tràng được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội tới đại biểu, khách mời. Cùng ngày, Giải Pickleball Passion Cup 2026 với chủ đề "Điện ảnh vươn cao – Thể thao kết nối" cũng được đưa vào chương trình hoạt động của Liên hoan Phim.

Các hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu giữa các đại biểu, nghệ sĩ và khách mời, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, đời sống của Thủ đô Hà Nội.