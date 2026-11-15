HANIFF VIII: Năm ngày hội tụ những sắc màu điện ảnh thế giới

Với thông điệp “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, gồm các rạp chiếu phim, không gian công cộng và Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh – nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và trao giải.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 28/11 với chương trình thảm đỏ và lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp. Trước đó, ngày 27/11, Ban tổ chức tổ chức họp báo giới thiệu chương trình. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Nghệ sĩ tham dự HANIFF VII tại Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Không gian gặp gỡ của các nền điện ảnh

Một trong những nội dung trọng tâm của HANIFF VIII là chương trình chiếu phim với các hạng mục phim dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại.

Khán giả có dịp thưởng thức những tác phẩm hoạt hình Nhật Bản được yêu thích như “Spirited Away”, “Your Name”, cùng các phim Việt Nam như “Đại tiệc trăng máu”, “Tử chiến trên không”, “Vũ khúc mưa xuân” và nhiều tác phẩm đến từ các nền điện ảnh khác.

Các suất chiếu dự kiến diễn ra từ 9h đến 21h tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinema Giải Phóng và Cinestar Hà Đông. Bên cạnh đó, chương trình chiếu phim ngoài trời và giao lưu với nghệ sĩ, nhà làm phim được tổ chức tại phố Lý Thái Tổ, phố đi bộ Sơn Tây, Quảng trường Vườn hoa Lê Nin, Công viên Cầu Giấy và khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác và phát triển công nghiệp điện ảnh

Bên cạnh hoạt động trình chiếu, HANIFF VIII chú trọng các chương trình chuyên môn nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, sản xuất, phát hành và hợp tác quốc tế.

Ngày 29/11, tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” sẽ giới thiệu kinh nghiệm phát triển điện ảnh và công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản. Ngày 30/11, tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và kết nối quốc tế” tập trung trao đổi giải pháp đưa phim Việt đến gần hơn với khán giả thế giới, mở rộng cơ hội hợp tác và quảng bá.

Chợ Dự án làm phim và chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh cũng là những hoạt động đáng chú ý. Các lớp học chuyên sâu, workshop về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế, phát triển kịch bản, quyền sở hữu trí tuệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo góp phần tạo cơ hội học hỏi cho các nhà làm phim trẻ.

Đặc biệt, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ giới thiệu, kết nối các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và công nghiệp nội dung số.

Sự kiện là dịp để công chúng Thủ đô tiếp cận nhiều nền điện ảnh, gặp gỡ nghệ sĩ và cảm nhận không khí của một ngày hội điện ảnh quốc tế. (Nguồn: BTC)

Kết nối điện ảnh với văn hóa Thủ đô

HANIFF VIII còn mở rộng trải nghiệm bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan và thể thao. Ngày 1/12, các đại biểu, nghệ sĩ và khách mời dự kiến tham quan làng nghề Bát Tràng, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội. Giải Pickleball Passion Cup 2026 với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối” cũng được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

Thông qua sự kết hợp giữa trình chiếu, hoạt động chuyên môn và giao lưu văn hóa, HANIFF VIII hướng tới tôn vinh những sáng tạo điện ảnh, phát hiện tài năng mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng là dịp để công chúng Thủ đô tiếp cận nhiều nền điện ảnh, gặp gỡ nghệ sĩ và cảm nhận không khí của một ngày hội điện ảnh quốc tế.