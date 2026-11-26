Điện ảnh - Kết nối - Phát triển

Tại cuộc họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, diễn ra ngày 26.11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim nhấn mạnh, HANIFF VIII là sự tiếp nối hành trình qua 7 kỳ tổ chức, với những nỗ lực không ngừng trong xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, quy mô của một sự kiện điện ảnh mang tầm vóc quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, qua mỗi kỳ tổ chức, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa của Liên hoan từng bước được tích lũy, củng cố và nâng cao. HANIFF VIII tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn của các nhà làm phim, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, Liên hoan không chỉ là dịp giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn mà còn là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nền điện ảnh.

“Ý nghĩa này càng rõ nét trong bối cảnh Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Điện ảnh vừa là một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

Thông qua Liên hoan Phim, chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan Phim cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và Hà Nội nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; một Thủ đô giàu bản sắc văn hóa, thanh lịch, thân thiện, năng động và sáng tạo”- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026 tại Hà Nội, HANIFF VIII do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì họp báo

Từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 124 phim dài và phim ngắn của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với kỳ Liên hoan lần thứ VII năm 2024 với 117 phim, số lượng tác phẩm tham dự năm nay tiếp tục tăng, cho thấy sức hút và phạm vi giao lưu ngày càng mở rộng của HANIFF.

Trong số 124 tác phẩm có 37 phim dự thi, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama), 30 phim thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại và 8 phim trong Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong số 12 phim dài dự thi, có 7 phim là đại diện các nước dự thi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027. Đó là các phim: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng được lựa chọn là phim khai mạc Liên hoan, với buổi chiếu lúc 15h ngày 28.11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, có sự tham dự và giao lưu của đạo diễn cùng đoàn làm phim.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan đến từ nhiều nền điện ảnh thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, tạo nên một không gian đa dạng về ngôn ngữ điện ảnh, phong cách sáng tạo và góc nhìn văn hóa. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giới thiệu những sáng tạo mới với bạn bè quốc tế, đồng thời giúp công chúng trong nước tiếp cận các tác phẩm đặc sắc của thế giới.

Bên cạnh chương trình phim dự thi, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản giới thiệu 8 phim hoạt hình, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như Vùng đất linh hồn (Spirited Away), 5 Centimeters per Second và Your Name. Cùng với hoạt động trình chiếu, hội thảo về chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình Nhật Bản sẽ tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, gợi mở những hướng đi cho hoạt hình Việt Nam.

HANIFF VIII có sự tham gia của khoảng 350 đại biểu, khách mời quốc tế, gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và doanh nghiệp điện ảnh. Tổng số khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế dự kiến khoảng 1.000 người.

Các đại biểu tham dự họp báo

Từ kết nối nghệ thuật đến kết nối thị trường

Một trong những điểm mới đáng chú ý của HANIFF VIII là việc lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) trong khuôn khổ Liên hoan. Đây được xem là bước mở rộng quan trọng, đưa hoạt động kết nối từ không gian giao lưu nghệ thuật sang lĩnh vực giao dịch, đầu tư và hợp tác kinh doanh điện ảnh.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, VFM có quy mô khoảng 3.000m², gần 60 gian hàng, với sự xác nhận tham gia của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 71 nhà mua phim quốc tế.

Các hoạt động chính gồm giới thiệu doanh nghiệp, dự án và nội dung; kết nối giao thương B2B; mua bán, trao đổi bản quyền; hợp tác sản xuất, đầu tư và các hội thảo chuyên ngành.

Đáng chú ý, triển lãm được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức triển lãm. Điều này cho thấy vai trò ngày càng chủ động của doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng thị trường, tạo lập các cơ hội hợp tác và mở rộng không gian phát triển cho ngành điện ảnh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại họp báo

Cùng với VFM, Chợ Dự án làm phim HANIFF VIII tiếp tục mở ra cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các nhà đầu tư, chuyên gia và đơn vị phát hành trong nước, quốc tế.

10 dự án được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án Việt Nam: Bột và hoa; Bạn muốn hẹn hò?; Nhất quyết không nghèo; Thiên An; Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny; cùng 5 dự án nước ngoài đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh.

Không chỉ là nơi giới thiệu ý tưởng, Chợ Dự án còn hướng tới hỗ trợ các nhà làm phim phát triển dự án, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, liên hoan phim và nhà đầu tư. Đây là một khâu quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển các dự án điện ảnh, nhất là đối với những nhà làm phim trẻ đang tìm kiếm cơ hội đưa ý tưởng sáng tạo đến gần hơn với thị trường.

Một điểm nhấn khác là Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus), với các lớp chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất và thử vai quốc tế do ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự họp báo

Đáng chú ý, chương trình không dừng ở hoạt động đào tạo mà còn kết nối tìm kiếm diễn viên cho 4 dự án phim điện ảnh đang chuẩn bị triển khai, gồm Tuyên ngôn độc lập, Con đường tôi đã chọn, Thiên mạc hùng ca và một dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình cũng hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar, mở rộng khả năng tham gia các dự án điện ảnh ứng dụng AI, quảng cáo, sản xuất nội dung số và các sản phẩm giải trí thế hệ mới. Việc số hóa, khai thác hình ảnh được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, tôn trọng quyền hình ảnh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, tinh thần đổi mới của HANIFF VIII còn thể hiện ở việc mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là những bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỉ đồng; đồng thời ghi nhận các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát hành phim.

Cách tiếp cận này hướng tới khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống xã hội.

Quang cảnh họp báo

Mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh cho công chúng

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII tiếp tục chú trọng đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Các bộ phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội từ ngày 28.11 đến 2.12, kết hợp những buổi chiếu ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây.

Chương trình chiếu ngoài trời giới thiệu 10 bộ phim thuộc các thể loại phim truyện, phim ngắn và hoạt hình, bắt đầu từ 18h30. Những tác phẩm như Mùi cỏ cháy, Hẹn em ngày nhật thực, Con kể ba nghe được lựa chọn trình chiếu, tạo thêm cơ hội để khán giả tiếp cận điện ảnh trong không gian công cộng.

Trước đó, Tuần phim chào mừng HANIFF VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24.11 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu miễn phí tại rạp và chương trình chiếu phim lưu động, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, chương trình đã trình chiếu miễn phí 8 tác phẩm điện ảnh tại 33 cụm rạp thuộc 31 tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo

Hai triển lãm cũng góp phần mở rộng không gian tiếp cận điện ảnh. Triển lãm “Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam giới thiệu những hình ảnh về Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, từ Thăng Long xưa, Thủ đô trong kháng chiến đến Hà Nội thời bao cấp và Hà Nội hôm nay, gắn với tác phẩm của nhiều nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi.

Trong khi đó, triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình” tại số 93 Đinh Tiên Hoàng giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Thủ đô qua ngôn ngữ hình ảnh điện ảnh.

Hai hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” và “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế” cũng được tổ chức, tập trung trao đổi kinh nghiệm phát triển, quảng bá, hợp tác và hội nhập.

Lễ khai mạc HANIFF VIII diễn ra lúc 20h ngày 28.11; lễ bế mạc và trao giải thưởng diễn ra lúc 20h ngày 2.12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu tại họp báo

Với những đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, HANIFF VIII đặt ra kỳ vọng vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện trình chiếu, tôn vinh tác phẩm điện ảnh. Như chia sẻ của Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, điều hướng tới không chỉ là một kỳ Liên hoan thành công về nghệ thuật mà còn là sự kiện tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Từ việc kết nối các nhà làm phim với nhà đầu tư, mở rộng cơ hội giao dịch bản quyền, hợp tác sản xuất đến đào tạo nhân lực và phát triển tài năng trẻ, HANIFF VIII đang hướng tới một không gian hoạt động đa chiều hơn. Hiệu quả của những kết nối ấy sẽ là thước đo quan trọng để Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh khu vực và quốc tế.